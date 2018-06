Kinderbuchautor Armin Pongs begeistert an der FAMS

„Lesen macht reich – an Bildern im Kopf“ - so hat die Botschaft von Kinderbuchautor Armin Pongs gelautet, der die Schüler der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule Langenargen mit seinen „Krokofil“-Geschichten begeisterte.

Nach den Osterferien starteten die Kinder der FAMS direkt mit einer Projektwoche rund ums Thema Buch und Lesen. Mit viel Freude und Fantasie beschäftigten sie sich mit klassischen Kinderbuchautoren wie Astrid Lindgren und Janosch, schrieben eigene Frühlingsgedichte, reisten in die Märchenwelt von 1001 Nacht, setzten Geschichten um in Musik und szenisches Theater und schrieben eigene kleine Geschichten und Bücher, teilweise auch mit Hilfe der an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule von den Kindern genutzten digitalen Medien.

Auf zwei Höhepunkte freuten sich alle Beteiligten besonders: Die Lesung des Kinderbuchautors Armin Pongs und das Lesefest mit Eröffnung der „Leseinsel“. Altersgerecht zog Armin Pongs alle 250 Kinder der FAMS, eingeteilt in drei Gruppen, mit seinen Geschichten vom „Krokofil“, dem freundlichen Krokodil, in seinen Bann. Wer gemütliches Zuhören erwartete, lag daneben. Durch Mitmachen, Bewegung, Mitsprechen, Sätze zu Ende führen und Mitsingen des von Peter Horsch getexteten und komponierten Liedes „Lesemillionär“ gewann der Autor die uneingeschränkte und begeisterte Aufmerksamkeit aller Kinder.

Viele Kinder folgten dem Hinweis, an diesem Tag aus ihrem Kleiderschrank nur die grünen Teile auszuwählen. Im Musiksaal, in dem die Lesungen stattgefunden hatten, tummelten sich an den Wänden viele grüne Krokodile und die Fenster waren grün dekoriert. Am Ende fiel es den Kindern nicht schwer, einen Schwur abzulegen: „Weniger Fernsehen und Computerspiel, dafür mehr lesen“ - dieses Versprechen gaben alle Mädchen und Jungen Armin Pongs.

Für den zweiten Höhepunkt sorgte das Lesefest zum Abschluss der Woche am Freitagnachmittag, bei dem die Schüler allen Gästen in Ausstellungen und verschiedenen Darbietungen ihre Ergebnisse der Projektwoche präsentierten. Gleich zu Beginn des Nachmittags wurde die neu eingerichtete „Leseinsel“, die Schülerbücherei der FAMS, im ehemaligen Computerraum der Werkrealschule wieder eröffnet. Der große, freundliche Raum erhielt nicht nur einen neuen Anstrich, sondern wurde mit eigens vom Schreiner angefertigtem Mobiliar und mit zwei großen, von der Kunst-AG für die Leseinsel gemalten Bilder, ausgestattet. Das Zentrum des Raumes bildet ein großer, langer Eichentisch. Ergänzt durch verschiedene Sitzgelegenheiten wie Sitzwürfel, Sitzsäcke und auf niedrigen Podesten ausgelegte Matten gleicht die „Leseinsel“ einem Familienwohnzimmer. Durch großzügige Spenden haben die Bürgerstiftung Langenargen und das Organisationsteam des Oberdorfer Basars die Neugestaltung der Leseinsel unterstützt.