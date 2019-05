Kinderarzt spricht über Notfälle

Was tun, wenn mein Kind Putzmittel verschluckt hat? Was tun bei einer blutigen Verletzung oder einer dicken Beule am Kopf? Der Kinderarzt Dr. Christof Metzler wird am Donnerstag, 16. Mai, von 20 bis 21.30 Uhr im Zwergenhaus von Maßnahmen bei Kindernotfällen berichten. Er geht auch auf Kinderkrankheiten wie Krupphusten oder Drei-Tage-Fieber ein.

Der Themenabend des Familientreffs Langenargen in Kooperation mit dem Elternbeirat der Kinderkrippe Zwergenhaus richtet sich an alle Interessierten, die mit Babys und Kleinkindern Umgang haben.