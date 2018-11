Kinderarzt: „Impfen sollte eine natürliche Geschichte wie Zähneputzen sein“

Nach einem zehnjährigen Dornröschenschlaf haben die Kinderärzte Christof Metzler aus Langenargen und Frank Kirchner aus Vogt den Internationalen Kinderheilkundetag zu neuem Leben erweckt – und das gleich mit einer hochkarätigen Besetzung. Um die 60 Kollegen vor allem aus Süddeutschland und der Schweiz trafen sich am Samstag im Schloss Montfort, um über die Themen Impfen und Prävention vor Infektionskrankheiten zu referieren, zu diskutieren und sich fortzubilden.

Künftig soll der Kinderheilkundetag wieder jährlich in Langenargen stattfinden. Frank Kirchner erinnerte in seiner Begrüßung an die bedeutenden Fortbildungen mit Professor Heininger aus Basel, Professorin Hülse aus Rostock oder dem einen Tag vor der aktuellen Veranstaltung unerwartet verstorbenen Mediziner Friedemann Puls aus Friedrichshafen. Einst hatte die Pharmaindustrie eingeladen. Jetzt haben die Ärzte Frank Kirchner und Christof Metzler in Eigenregie die Tagung in die Hand genommen.

Im Eingangsreferat am Samstag referierte der Kinderarzt Ralph Köllges aus Mönchengladbach zum Thema „Pertussis in Deutschland – wo stehen wir trotz Impfung“?“ In einem „rhetorischen Feuerwerk“, wie Frank Kirchner lobte, kritisierte Köllges, dass in Deutschland zu wenig und zu spät geimpft werde. Dabei sollte „Impfen eine natürliche Geschichte wie Zähneputzen sein“. Pertussis (Keuchhusten) ist eine Infektionskrankheit, die zu heftigen Hustenattacken führen und sich über Wochen hinziehen kann. Jeder Husten mit einer Dauer von 14 Tagen sollte auf Pertrussis abgeklärt werden, da dann der Verdacht auf Keuchhusten bestehe. Auch Erwachsene könnten betroffen sein, weshalb der Referent auch bei ihnen zu einer konsequenten Schließung der Impflücken aufrief. Hauptgrund für Impflücken sei immer noch das Vergessen.

Werbung für Schulimpfprogramm

Das Thema „HPV – nicht nur Mädchenkram“ beleuchtete Frank Kirchner. HPV steht für Humane Papillomviren, wenn Viren vor allem Erkrankungen im Genital- und Analbereich verursachen. Die Ansteckung erfolge von Mensch zu Mensch. Mehr als 200 verschiedene HPV-Typen seien bekannt. Hoch-Risiko-Typen könnten Krebs verursachen, weshalb das empfohlene Impfen auch ein Impfen gegen Krebs sei. HPV-Infektionen kämen häufig in der aktuellen Gesellschaft vor. Kirchner bedauerte die geringe Impfquote vor allem in Baden-Württemberg (48 Prozent), erst recht die im Landkreis Ravensburg mit nur 39 Prozent. Er warb für ein Schulimpfprogramm, durch das die Krankheit deutlich reduziert werden könne. Vor allem im jungen Alter und junge Frauen sollten sich impfen lassen.

Über die Immunisierung bei Frühgeborenen und Schlussfolgerungen für die Praxis, bis hin zu den Folgen, wenn nicht geimpft wird, sprach Professorin Eva Robel-Tillig aus Bamberg. Spannende Fälle als Blickdiagnosen in der pädiatrischen Dermatologie zeigte Christina Schnopp aus München auf.

Ergänzend zu den Vorträgen und den Diskussionen präsentierte sich in verschiedenen Räumen des Schlosses eine kleine, aber feine Ausstellung, in der Hersteller medizinische Produkte zu den Themen präsentierten.