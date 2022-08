Kinder machen in Sommerkursen erste Segelerfahrungen

Für den Yacht Club Langergen zählt die Jugendarbeit zu seinen besonders wichtigen Anliegen. Ferienwochen sind daher seit vielen Jahren Kurswochen für Kinder von Clubmitglieder und von Gästen. Hier sind alle Segelinteressierten willkommen. Es geht darum, das Interesse am Segelsport in frühen Jahren in breiten Schichten zu wecken.

Die ersten Erfahrungen werden üblicherweise in kleinen Booten, wie dem Optimisten, gesammelt. Rund um den See gibt es danach vielfältige Möglichkeiten für Jugendliche, mit eigenen Booten oder Clubbooten auf größere Klassen umzusteigen.

Zwei Wochen im August, Montag bis Freitag, waren im Yacht Club Langenargen also auch in diesem Jahr wieder voll ausgebucht, alle verfügbaren Boote vergeben. Erst 25, dann 22 junge Seglerinnen und Segler belebten den BMK Hafen und See vor Langenargen in zwei Gruppen, betreut von einem jeweils sieben- bis achtköpfigen Trainerteam. Die Sonne brannte vom Himmel und ließ flaue Winde erwarten, doch erstaunlicherweise herrschten in beiden Wochen brauchbare bis traumhafte Segelbedingungen. Dazu gab es Zeit für Theorie, Knotenübungen und sportliche Challenges.

Zwei große Opti-Anfängergruppen hatten bei Windstärken bis maximal acht Knoten einen perfekten Start ins Seglerleben. Die Fortgeschrittenen nutzten ebenfalls jede Möglichkeit, um zu üben und waren am Ende der Woche alle reif für den Jugendsegelschein. Mit Laser und Topaz gab es auch für Jugendliche ein passendes Angebot

Der zweite Kurs hatte zum Glück etwas angenehmere Temperaturen und besten Wind, oft um die zwölf Knoten – allerdings mit Böen, die 22 Knoten erreichten. Die Regattasegler und Fortgeschrittenen, die in dieser Woche ihr Training hatten, kamen voll auf ihre Kosten, waren aber auch gut gefordert. Zur Belohnung ging es für sie am Donnerstagnachmittag mit der Banane und dem Sportboot J/70 auf den See, bevor sie am letzten Tag nochmal im Opti ihr Können zeigten.