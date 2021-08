Kinder gehen auf Tuchfühlung mit dem Landleben

Elf Langenargener Kinder haben vom 3. bis 5. August aufschlussreiche Ferientage verbracht. Auf dem Linderhof bei Kressbronn lernten sie viel über die Arbeit auf dem Land im Einklang mit der Natur – von der Ernte bis hin zur Verarbeitung von Obst und Gemüse.

Laut Pressemitteilung wurde viel über Nachhaltigkeit, Abwechslung in der Ernährung und Hygiene informiert. Die Kinder hätten mehr Verständnis für die Landwirtschaft und was alles dazu gehört entwickelt. Anfangs hätten einige der kleinen Teilnehmer noch Berührungsängste zu verschiedenen Tieren auf dem Hof von Familie Erhardt gehabt. Es sei aber schön gewesen, zu erleben, wie alle respektvoll und behutsam im Umgang mit den Tieren waren.

Ihr Selbstbewusstsein habe sich von Tag zu Tag gesteigert, da die kleinen Helfer überall mit anpacken durften. Beim gemeinsamen Kochen und Backen seien sich alle einig gewesen, dass Selbstgemachtes einfach superlecker schmeckt. Sie lernten zudem, wieviel Pflege ein Huhn braucht und wie toll es ist, frisch gelegte Eier aus dem Nest zu holen. Zwischen den Lern- und Arbeitsabläufen gab es auch eine bunte Mischung an Bewegungs- und Bastelangeboten von Margrit Wahl. So fertigte jedes Kind seine eigene Schürze an, die nach der Ferienfreizeit mit nach Hause genommen wurde.

Ins Leben gerufen und unterstützt haben das erfolgreiche Projekt die Gemeinde Langenargen, der „Lernort Bauernhof“ von Ria Erhardt mit Helferteam und Margrit Wahl als pädagogische Fachkraft. Weitere Angebote dieser Art sollen laut Mitteilung folgen.