Kiga-Anmeldung in Langenargen bis 1. April

Eltern, die ihre Kinder ab September in einen Kindergarten bringen möchten, müssen diese bis zum 1. April bei der Gemeinde Langenargen anmelden. Es betrifft die Kinder der Jahrgänge 2019/2020 und älter. Dies gilt für den Katholischen Kindergarten in Langenargen und Oberdorf, für den Evangelischen Kindergarten in Langenargen, dem kommunalen Kindergarten Bierkeller-Waldeck und dem See- und Waldkindergarten in Langenargen. Die Anmeldung kann per Mail erfolgen. Ebenso kann die Anmeldung in den Briefkasten am Rathaus oder in den Briefkasten des Wunschkindergartens eingeworfen werden. Eine Besichtigung des jeweiligen Kindergartens ist für Erwachsene nur mit 3 G-Nachweis und FFP2-Maske und für Kinder mit einem tagesaktuellen Test möglich. Bei Interesse kann telefonisch im Wunschkindergarten ein Termin vereinbart werden. Für den katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Langenargen besteht am Mittwoch, 23. März, von 14 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit einer Besichtigung. Auch hier gilt die 3 G-Regel und die Maskenpflicht für Erwachsene und für Kinder ein tagesaktueller Test. Die Anmeldung kann auf der Homepage der Gemeinde Langenargen heruntergeladen werden, die gewünschte Betreuungszeit soll auf der Anmeldung vermerkt werden. Für die Vergabe der Plätze spielt der Eingang der Anmeldung keine Rolle. Alle bis zum angegebenen Datum eingegangenen Anmeldungen werden nach gleichen Kriterien berücksichtigt, so die Gemeinde.