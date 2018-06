Dass eine Feuerwache zuallererst ihren Zweck erfüllen muss, darüber sind sich wohl auch in Langenargen alle einig. Uneinigkeit herrscht jedoch darüber, wie so ein Zweckbau aussehen soll. Architekten und Archivar bemängeln, der geplante Neubau würde in ein Gewerbegebiet passen, nicht aber an den 100 Jahre alten Standort in der Oberdorfer Straße.

Dem gegenüber stehen das Raumkonzept, das mit der Feuerwehr erarbeitet und um das herum das Gebäude geplant worden ist, sowie die 4,4 Millionen Euro, die der Neubau kosten soll. Die Folge: Der Gemeinderat hat aus nachvollziehbaren Gründen beschlossen, auf die inneren Werte zu setzen. Als nächstes muss das Gremium allerdings beweisen, dass es keinen Knick in der Optik hat und sich gerade an dieser zentralen Stelle Funktionalität und passende Gestaltung nicht ausschließen.