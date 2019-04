Kein Hotel, keine Anlegestelle, keine Zufahrt: Alle Pläne für Truppenunterkunft geändert

Kein Hotel mit 120 Betten und Tiefgarage, keine Anlegestelle im See und vor allem keine neue Zufahrtsstraße: Die umstrittene Planung für die ehemalige Truppenunterkunft der Bundeswehr, die auf Eriskircher Gebiet genau an der Grenze zum Langenargener Schwedi liegt, hat sich grundlegend geändert. Jetzt soll lediglich das Bestandsgebäude zu einer Ferienwohnanlage umgebaut werden.

Die Folge: Die Gemeinderäte beider Kommunen sind damit einverstanden, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern.

Pläne für Hotel sind fünf Jahre alt

„Die Planung sieht deutlich weniger dramatisch aus als in der Vergangenheit. Dadurch entfallen viele Sorgen“, betonte Langenargens Bürgermeister Achim Krafft in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Bund hatte die Truppenunterkunft kurz nach der Wende stillgelegt und meistbietend versteigert.

Den Zuschlag erhielt Familie Knam, die Gebäude und Gelände seitdem als Lagerfläche für ihre benachbarte Gärtnerei nutzt. Vor fünf Jahren wurde bekannt, dass die Unterkunft um zwei Gebäudeteile erweitert und zu einem Hotel umgebaut werden soll.

Stark am bestand orientiert

Das sorgte vor allem in Langenargen für Ärger, wo die die Idee gar nicht gut ankam, den Verkehr, der im Zuge der Realisierung des Projektes zugenommen hätte, über eine komplett neue Straße zu leiten. Ein erster Entwurf sah unter anderem vor, eine Straße mit Geh- und Radweg einige Meter vor dem Bahnübergang im Langenargener Mooser Weg in Richtung Gemarkungsgrenze Eriskirch bis zum Schussenweg zu bauen und so das Hotel anzuschließen.

Der Grund: zu viele Einwände

Als Grund für die deutlich abgespeckte Version nannte Stadtplaner Merlin Rehmann vom Lindauer Büro Sieber jetzt im Gemeinderat viele Einwände zu Themen wie Verkehr oder Naturschutz. Familie Knam habe vor diesem Hintergrund das Projekt ruhen lassen und sich Alternativen durch den Kopf gehen lassen. Mit dem Ergebnis: Es gebe keinen großen Hotelneubau, stattdessen werde das Bestandsgebäude genutzt.

Soll heißen: In der Truppenunterkunft entstehen Ferienwohnungen, außen an das Gebäude kommen Balkone. Die Außenfläche bleibt erhalten bis auf eine Fläche, auf der Stellplätze eingerichtet werden.

Garage wird zum Kiosk umgebaut

Aus einer Garage soll ein Kiosk mit einer behindertengerechten Toilette und Tischen und Stühlen im Außenbereich werden. Planer Merlin Rehmanns: „Am Volumen der Gebäude ändert sich nichts.“

Um das Vorhaben auf den Weg zu bringen, muss zunächst im Flächennutzungsplan die Sonderbaufläche Bund in eine Sonderbaufläche Tourismus umgewidmet werden. Womit sich vor dem Langenargener bereits das Eriskircher Gremium einverstanden erklärt hatte. Bürgermeister Arman Aigners Kommentar dazu: „Unsere Gemeinderatsmitglieder sehen in dem Projekt einen Mehrwert für die touristische Entwicklung in Eriskirch und tragen die Entscheidung mit – auch weil sich die künftige Anlage an dem Bestand der vorhandenen Gebäude orientiert.“