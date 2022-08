Karottenjeans und Glitzerblusen im Musik Salon

DJ Sven Rautenberg, der Spezialist für Disco der 1980er Jahre, wird am Samstag, 27.August, ab 20 Uhr mit seiner „Disco Night“ beim Musik Salon auflegen. Die Veranstaltung steht laut Mitteilung unter dem Motto „Tanz den Frieden“. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Der Tipp von Berthold Müller hätte sich bewährt: „Zieht eure alten Karottenjeans und Glitzerblusen an, schiebt euch die Schulterpolster rein und stöpselt auf dem Weg ins Hirscher Depeche Mode ein. Und bitte weiße Socken durch blau-gelbe ersetzen.“ Ein Teil des Eintritts kommt wieder Ukrainischen Flüchtlingen in Langenargen zugute.

Zur Einstimmung bietet sich der Schicht Salon am Donnerstag ab 19 Uhr und das Salon Cafe am Samstag ab 10 Uhr an. Das Team des Veranstalters bittet alle Gäste, sich freiwillig zu testen beziehungsweise zuhause zu bleiben, wenn jemand Erkältungssymptome hat oder Kontakt zu Infizierten hatte.