Kantor Martin Beck sucht Thielen-Stück aus

Für das diesjährige Kirchenkonzert in Langenargen am Sonntag, 22. Juli, 20 Uhr, hat Kantor Martin Beck, passend zum Namensfest, das Oratorium „Die heilige Maria Magdalena“ Op. 84 von Peter Heinrich Thielen (1839 bis 1908) ausgesucht.

Der niederrheinische Organist, Chorleiter und Komponist schuf das Werk in den Jahren 1898 bis 1899. Haupsächlich aus der Heilgen Schrift stellte der Jesuitenpater G. M. Dreves die Texte zusammen.

Da Thielen, im 19. Jahrhundert ein hochgeschätzter Musiker, das Werk ohne Bläserstimmen hinterließ, wurde der Komponist Manfred Niehaus von der Thielengesellschaft 2003 beauftragt, das Oratorium neu zu instrumentieren. Diese Fassung wurde 2008 zum 100. Todestag Thielens von Mitgliedern aus fünf Kirchenchören an seinem Hauptwirkungsort St. Maria Magdalena in Goch uraufgeführt und liegt auch dem diesjährigen Konzert in Langenargen zugrunde.

Martin Beck studierte das Stück mit dem kath. Kirchenchor St. Martin und dem Streicherensemble sowie Musikern aus der Region ein.

Als Solisten konnten Evelin Schlude (Sopran), Waltraud Flatscher (Alt), Michael Sablotny (Tenor) sowie Peter Strecker (Bass) gewonnen werden.

Der Kartenvorverkauf erfolgt ab sofort über die Touristinformation Langenargen