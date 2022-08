Kammermusikalischer Leckerbissen in Langenargen

Nach der restlos ausverkauften Traditionsveranstaltung Sommerjazz am vergangenen Wochenende kommt es am Freitag, 12. August, 19.30 Uhr, zu einem besonderen kammermusikalischen Highlight im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte. Erstmals wird das Ãtma Quartet mit dem in Langenargen bestens bekannten Klarinettisten Alexander Neubauer zu hören sein. Die vier Streicher aus Polen präsentieren im Konzertsaal des Schlosses Montfort das berühmte Streichquartett d-moll D 810 von Franz Schubert mit dem Beinamen „Der Tod und das Mädchen“ und nach der Pause gemeinsam mit Alexander Neubauer das nicht minder bekannte Klarinettenquintett A-Dur KV 581 von Wolfgang Amadeus Mozart.

Das Ãtma Quartet gilt als eines der vielversprechendsten Streichquartette der jungen Generation. Es trat erstmals 2016 als New Music Quartet auf. Maria Sławek (Violine), Paulina Marcisz (Violine), Karalina Orsik (Viola) und Maciej Kułakowski (Cello), geben Konzerte im In- und Ausland. Das Quartett gewann den ersten Preis und drei Sonderpreise beim Karol Szymanowski International Music Competition für Streichquartette in Katowice (2017), den Förderpreis und den Bärenreiter Urtext Preis im internationalen Wettbewerb „Franz Schubert und die moderne Musik“ in Graz (2018), den dritten Preis beim „Gianni Bergamo Classic Music Award“ in Lugano (2019) und den zweiten Preis beim “Stanisław Moniuszko Internationaler Wettbewerb„ für polnische Musik in Rzeszów (2019). Alexander Neubauer absolvierte sein Studium an der Wiener Musikuniversität bei den Klarinettisten der Wiener Philharmoniker, Prof. Peter Schmidl und Johann Hindler, und dem Klarinettisten der Wiener Symphoniker Gerald Pachinger mit Auszeichnung.

Als Soloklarinettist spielte er unter anderem mit den Bamberger Symphonikern und der Wiener Kammerphilharmonie und arbeitete mit Dirigenten wie Vladimir Fedosejev, Giuseppe Sinopoli, Heinrich Schiff oder Sir Neville Merriner zusammen. In Langenargen begeisterte er bereits des Öfteren sowohl in klassischen Kammermusikformationen als auch mit dem Ensemble Faltenradio.

Das Streichquartett d-moll D810 von Franz Schubert stammt aus dem Jahr 1824. Obwohl er erst 27 Jahre alt war, als er es schrieb, ist es dem Spätwerk des mit 31 Jahren viel zu früh verstorbenen Komponisten zuzuordnen. Im zweiten Satz zitiert sich der Komponist selbst. Das Thema des Variationssatzes stamm von seinem 1817 geschriebenen Kunstlied „Der Tod und das Mädchen“ über das gleichnamige Gedicht von Matthias Claudius. Dieses Lied gab dem Quartett seinen Beinamen. Schubert lotet hier die Extreme menschlicher Existenz aus und zeigt sich zugleich selbst mit romantischer Intensität als jungen Mann, der das Ende des Lebens als qualvolles Schicksal und zugleich als erlösende Sehnsucht empfindet.

Nach der Pause erklingt mit dem Klarinettenquintett A-Dur KV 581 von Wolfgang Amadeus Mozart ein weiteres Juwel der Kammermusik. Das Quintett, das er im September 1789 – also etwa zweieinhalb Monate vor seinem Tod - vollendet hat, gilt als eine der schönsten musikalischen Freundesgaben der Musikgeschichte. In seinem Umkreis nannte man es nur „des Stadlers Quintett”, hat er es doch für den Wiener Klarinettisten Anton Stadler geschrieben. Er war eine Art Faktotum des Mozartschen Haushalts. Mozart liebte die Klarinette wegen ihres der Singstimme ähnlichen Timbres; kein Klarinettist des 18. Jahrhunderts hat diese Ähnlichkeit vollendeter zum Ausdruck gebracht als Stadler. Das Klarinettenquintett bestätigt in jedem Takt den „unerhörten Reiz von Mozarts Melodie und seine Grazi”, wie es Richard Strauss nannte. Dabei birgt es aber unter den Oberfläche „melancholischer Heiterkeit” die “ganze Skala des Ausdrucks menschlichen Empfindens”, wie ebenfalls Strauss meinte.

Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.langenargener-schlosskonzerte.de.