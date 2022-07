Kammermusikabend mit dem Boarte-Klaviertrio

Am Freitag,15. Juli, werden die Langenargener Schlosskonzerte mit einem Kammermusikabend fortgesetzt. Um 19.30 Uhr gastiert erstmals das mehrfach preisgekrönte Boarte-Klaviertrio aus Polen im Schloss Montfort. Das Programm spannt einen Bogen von Wolfgang Amadeus Mozart über Felix Mendelssohn bis hin zum kunstvollen Tango Nuevo von Astor Piazzolla.

Das Boarte-Piano-Trio wurde von drei herausragenden polnischen Musikern gegründet. Konrad Skolarski (Klavier), Jarosław Nadrzycki (Violine) und Karol Marianowski (Cello) sind von der Kritik hochgelobte Musiker und Preisträger zahlreicher internationaler Musikwettbewerbe, die in vielen europäischen Ländern sowie in Nord- und Südamerika auftreten, wie es in der Mitteilung des Veranstalters heißt.

Als Solisten und als Kammermusiker sowie vor allem als Mitglieder des Meccore String Quartet haben sie großem Konzertsäle erobert. Als Kammermusiker arbeiteten sie mit Persönlichkeiten wie Alfred Brendel, Pavel Gililov und Mitgliedern des Artemis-Quartetts zusammen.

Zu Beginn des Abends erklingt das Divertimento B-Dur KV 254 von Wolfgang Amadeus Mozart. Im frühen Trio aus dem Jahr 1776 steht noch ganz der Klavierpart im Mittelpunkt. Erst in den späten Klaviertrios seiner Wiener Jahre erhielten die beiden Streicherstimmen deutlich mehr Gewicht. Beim Klaviertrio Nr. 2 c-moll op. 66 von Felix Mendelssohn, das anschließend erklingt, haben sich alle drei Instrumente voll emanzipiert. Das zweite Klaviertrio ist weniger bekannt als das erste, aber kompositionstechnisch zweifellos das anspruchsvollere der beiden Trios.

Nach der Pause wechselt das Ensemble in die Klangwelt von Astor Piazzolla, dem Altmeister des Tango Nuevo. In „Four Seasons of Buenos Aires“ in der Fassung für Klaviertrio will Piazzolla in vier zu einem Gesamtwerk zusammengefassten großen Tangos zeigen, wie sich die Jahreszeiten auf der Südhalbkugel der Erde darstellen, in seiner Heimat und im Erleben der Bewohner der Hafenstadt Buenos Aires. Er schuf damit ein lateinamerikanisches Gegenstück zu Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten.