Kammermusik mit Bekannten im Schloss

Zwei Publikumslieblinge der Langenargener Schlosskonzerte feiern am Freitagabend, 1. Juli, ihr Debüt als Duo. Der ukrainische Geiger Andrej Bielow und der türkisch-amerikanische Pianist Özgür Aydin waren schon häufig zu Gast in Langenargen. Am Freitag sind sie ab 1930 Uhr erstmals als Duo im Konzertsaal des Schlosses Montfort zu erleben, wenn sie Werke für Violine und Klavier von Bach, Beethoven, Schubert und Ravel darbieten.

Andrej Bielow weilte zuletzt im März am Bodensee, als er bei dem Benefiz-Konzert für sein Heimatland Ukraine im Kulturhaus Caserne mitwirkte und dabei mit seinem Spiel tief beeindruckte. Er ist Preisträger der internationalen Wettbewerbe Long Thibaud Paris, Joseph Joachim Hannover und ARD München. Er musiziert mit Orchestern wie dem New Japan Philharmonic, dem Orchestra National de Radio France, der NDR Radiophilharmonie und dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Als gefragter Gast bei internationalen Festivals spielt er mit namhaften Kollegen wie Kit Armstrong, Nils Mönckemeyer und Gidon Kremer. Seit 2016 unterrichtet er als Professor an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Özgür Aydin hatte sein großes Konzertdebut 1997 mit Brahms’ Klavierkonzert Nr. 1 mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Im gleichen Jahr gewann er den Internationalen Musikwettbewerb der ARD und den Nippon Music Award in Tokio. Aydin trat als Solist mit dem BBC Concert Orchestra und dem Calgary Philharmonic Orchestra auf und spielt Kammermusik mit Midori, Kolja Blacher und Clemens Hagen.

Zu Beginn des Abends erklingt die Sonate Nr. 3 E-Dur BWV 1016 von J.S. Bach. Sie gehört zu einem Zyklus von insgesamt sechs Sonaten, die Bach in seiner Köthener Zeit verfasste. Dieser Zyklus gilt als der bedeutendste Kammermusikbeitrag aus seiner Feder, handelt es sich doch um die ersten Violinsonaten der Musikgeschichte, in denen das Tasteninstrument aus der Rolle der bloßen Begleitung im Generalbass heraustritt und zum gleichberechtigten Partner der Violine wird. Es folgt mit der Sonate Nr. 5 F-Dur op. 24 wohl die beliebteste von Ludwig van Beethoven. Der Beiname „Frühlingssonate“ entstand wie bei vielen Werken erst später und soll den Charakter der Komposition beschreiben. Bei der Fantasie in C-Dur D 934 für Violine und Klavier von Franz Schubert wird gerne vom schönsten Beitrag aus seinem Schaffen für diese Gattung gesprochen. Dreh- und Angelpunkt des Werkes ist ein Stück aus seiner eigenen Feder. Er zitiert sein Rückert-Lied „Sei mir gegrüßt“ im Andantino-Teil der Fantasie und variiert es anschließend; musikalisch ganz wunderbar schlicht, und doch voller Tiefe. Zum Abschluss des Abends verlassen die beiden Künstler den deutschsprachigen Raum der Musikgeschichte und wenden sich der Klangwelt Ravels zu. Dessen zweite Sonate für Violine und Klavier ist sein letztes kammermusikalisches Werk und ein weiterer Beweis für sein großes Interesse an der Jazzmusik, ist der zweite Satz doch mit Blues überschrieben.

Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Weitere Informationen gibt es unter www.langenargener-schlosskonzerte.de.