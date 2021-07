Kammermusik der Spitzenklasse in Langenargen

Das Karol Szymanowski Quartet und der Pianist Severin von Eckardstein gastieren bei den Langenargener Schlosskonzerten. Die vier Streicher aus Polen und der Ukraine und der deutsche Pianist spielen im Münzhof ein Streichquartett sowie ein Klavierquintett.

Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung schreiben, zeichnet die ständige Suche nach neuer Inspiration und die Offenheit für Unvorhersehbares die Künstler der internationalen Spitzenklasse im Besonderen aus. Seit seiner Gründung 1995 hat sich das Ensemble, bestehend aus Musikern aus Polen und der Ukraine, innerhalb kürzester Zeit zu einem der bemerkenswertesten Streichquartette seiner Generation entwickelt.

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen, wie etwa bei den Wettbewerben von Melbourne, Osaka und Florenz, bestätigen das außergewöhnliche Niveau des Quartetts. Mittlerweile hat das Szymanowski Quartet in großen Konzerthäusern wie der New Yorker Carnegie Hall, der Londoner Wigmore Hall, im Amsterdamer Concertgebouw, dem Wiener Musikverein, in Paris, Berlin, Hamburg, Leipzig und im Beethovenhaus Bonn gastiert. Das Ensemble ist außerdem ein gern gesehener Gast bei international renommierten Festivals.

Severin von Eckardstein zählt zu den bedeutendsten deutschen Pianisten seiner Generation und ist mit Solo- und Orchesterkonzerten auf den großen Podien der Welt zuhause.

Der Abend beginnt mit dem Streichquartett Es-Dur op. 51 von Antonin Dvořák. Es entstand im Sommerurlaub 1889, den Dvořák in der tschechischen Siedlung Spillville im amerikanischen Bundesstaat Iowa verbrachte. Er arbeitete zu der Zeit als Direktor des National Conservatory of Music in New York.

In diesem Quartett lässt er seine slawischen Wurzeln aufscheinen, es trägt daher den Beinamen „Slawisches Quartett“. Angeregt hierzu wurde er von Jean Bekker, dem Primarius des Florentiner Streichquartetts.

Anschließend erklingt das Klavierquintett Es-Dur von Robert Schumann. Es war das erste Kammermusikwerk mit Klavier, das Schumann öffentlich vorstellte, und das erste, das er veröffentlichte. Es begründete nach ersten Ansätzen etwa bei Boccherini, Hummel und Schubert die Gattung des Klavierquintetts und wurde in der Besetzung mit Klavier und Streichquartett zum Vorbild für die Werke von Brahms, Franck und Dvořák.