Kämpfer der Sidekick-Akademie räumen ab

Mit 20 Medaillen sind die sieben Kampfsportler der Langenargener Akademie Sidekick aus Podcetrtek in Slowenien von den diesjährigen World Martial Arts Games zurückgekehrt. Im Gepäck hatten die Kämpfer der Akademie aus Langenargen und Lindau fünf Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und zehn Bronzemedaillen.

Teams aus Mexiko, Ägypten und den USA

Rund 1000 Kampfsportler aus 20 Nationen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Nationalität kamen zu der Veranstaltung in Slowenien, darunter Teams aus Mexiko, Ägypten und den USA. Gold für Deutschland und die Akademie Sidekick holten: Jona Bährle, Lena Flaig und Lisa Flaig. Silber gewannen Lisa Flaig, Sara Krug, Jennifer Riess und Tara Wilde. Mit Bronze ausgezeichnet wurden Jona Bährle, Lisa Flaig, Lena Flaig, Jannik Fritz, Sara Krug, Jennifer Riess und Tara Wilde.

Für den 14-jährigen Jona Bährle war es laut Mitteilung der erste Wettkampf auf diesem hohen Niveau. In der Klasse Kick light U15 (bis 50 kg) kämpfte er sich bei seinem Debüt gleich zum World Champion. Auch im Kickboxen LC U15 (bis 60 kg) schaffte er es bis ins Halbfinale und nahm die Bronzemedaille mit nach Hause. Obwohl die 15-jährige Lisa Flaig keine 45 Kilogramm wiegt, zeigte sie, dass der Wille zu Siegen wichtiger ist als das Gewicht. Hochgestuft in die Klasse bis 50 Kilogramm im Karate Kumite gewann sie die Goldmedaille. Auch in der Gewichtsklasse über 50 Kilogramm setzte sie sich in Slowenien durch und erkämpfte sich die zweite Goldmedaille. Dazu kamen im Karate Kata U18 der zweite Platz und in Pointfight U18 (bis 50 kg) der dritte Platz. Mit ihrer elfjährigen Schwester Lena Flaig gab es in der Teamform (Kata) bei den unter 18-Jährigen ebenfalls eine Bronzemedaille.

Der Kampfsport liegt in der Familie

Lena Flaig zeigte zudem, dass das Talent für Kampfsport in der Familie liegt. Im Karate Kumite U13 (bis 35 kg) und im Karate Kumite U13 Open Class sicherte sie sich bei starker Konkurrenz die Goldmedaille. Dazu gab es im Karate Kata U13 Mix die Bronzemedaille. Nach zehnjähriger Wettkampfpause stand der 26-jährige Jannik Fritz zum ersten Mal wieder auf der Matte und wurde in der Open Class Kumite Dritter.

Die 16-jährige Sara Krug belegte bei Weapon with music (Freestyle Form U18) den zweiten Platz und bei Nontraditional with weapon (Freestyle Form U18 Mixed) den dritten Platz. Auch ohne Waffen war Krug erfolgreich, sie wurde noch Zweite bei Pointfight U18 (bis 70 kg) und Dritte beim Karate Kumite U18 (über 50 kg). Die 17-jährige Jennifer Riess belegte im Karate Kumite U18 (über 50 kg) Rang zwei und im Kick light U18 (bis 65 kg) Platz drei. Die 15-jährige Tara Wilde wiederum holte Silber im Karate Kumite U18 (bis 50 kg) und Bronze im Karate Kumite U18 ( über 50 kg).

„Jeder unserer Wettkämpfer hat mindestens eine Medaille erkämpft und das bei der Konkurrenz“, freite sich Sidekick-Leiter Andreas Krug.