Kabelschaden: Straßenlaternen ausgefallen

Wegen eines größeren Kabelschadens in Langenargen sind einige Straßenlaternen ausgefallen. Wie die Gemeinde mitteilt sind folgende Straßen betroffen: Heckenweg, St.-Martin-Straße, Rosenstraße, Am Rosenstock, Ernst-Lehmann-Weg, Jahnstraße, Ludwig-Dürr-Weg. Wo der Fehler liegt, sei noch nicht bekannt. Es werde weiter Ursachenforschung betrieben. Hierzu muss laut Mitteilung zunächst im Gehwegbereich an der Kreuzung Maulbertschstraße/Heckenweg gegraben werden. Die Gemeindeverwaltung hofft, dass je nach Witterung, der Kabelschaden bis Ende der Woche behoben werden kann und bittet für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.