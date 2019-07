Künstlerinnen aus Südkorea begeistern

Oliver Haj Othman aus Langenargen hat in Zusammenarbeit mit dem Klavierhaus Bayha Langenargen ein Freiluftkonzert mit Flügel in der Konzertmuschel angesagt. Da sich die Veranstalter aber nicht sicher waren, ob es regnen würde, hatten sie beschlossen, dieses Konzert in die Kirche St. Martin in Langenargen zu verlegen.

Die Südkoreanerinnen, Violinistin Victoria Baek, Sopranistin Jinsol Kim, Cellistin Jiwon Huh sowie die Pianistin Yuga Lee, gestalteten das außergewöhnliche Konzert, heißt es in einem Bericht. Die Musikerinnen spielten unter anderem Werke von Edward Elgar, F. Chopin, G. Faure, J. S. Bach und F. Schubert. Begonnen wurde das Konzert mit „Salut dàmour Op. 12“ von Edward Elgar mit Yuga Lee auf dem Bayha-Flügel und Victoria Baek, Violine. Schon diese Einführung zeigte mit dem Klang des Flügels und dem sanften Vilolinton in der Akkustik der Kirche, was das Konzert bieten wird. Sopranistin Jinsol Kim mit ihrer vollen Stimme, behutsam begleitet von Jiwon Huh auf dem Cello, brachten dann „Après un rêve aus Troi mèlodies Op.7“ von G. Faure und „Depuis le jour aus“ der Oper Louise von Charpendier. Ein Violinsolo von Victoria Baek mit „Violin sonata Nr. 1 g-Moll“ von J. S. Bach zeigte die Begabung von Victoria Baek, heißt es im Bericht weiter.