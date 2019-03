Die Frühjahrsreihe der Langenargener Schlosskonzerte wird am Donnerstag, 28. März, mit einem Abend unter dem Motto „Just Jazz“ fortgesetzt. Der künstlerische Leiter der Konzertreihe Peter Vogel präsentiert mit seinem Quintett ab 19.30 Uhr wieder eigene Songs und berühmte Jazzstandards in konzertantem Gewand.

Es sind laut Pressemitteilung auch wieder ganz neue Werke aus Peter Vogels Feder im Programm. Eines davon hat er eigens für das neue Instrument in der Formation, die Posaune, geschrieben. Aber auch Stücke der großen Songwriter des Broadways und Hollywoods der 20er- bis 40er-Jahre des 20. Jahrhunderts wie Richards Rodgers und Lorenz Hart oder George und Ira Gershwin werden zu hören sein.

Sängerin im Fokus

Im Mittelpunkt des Konzertabends steht die charismatische Augsburger Sängerin Alexandrina Simeon. Nach einer klassischen Gesangsausbildung intensivierte sie ihre Studien bei Harriett Lewis, Sandy Patton und Karen Edwards in Richtung Jazz-Gesang. Sie ist in vielen Stilrichtungen zu Hause, wovon sich das Langenargener Publikum schon wiederholt und stets begeistert überzeugen konnte.

Erstmals wirkt der aus dem Bodenseekreis stammende Jazzposaunist Jörg Bücheler mit und wird dem Quintett eine neue Klangfarbe verleihen. Er studierte in Hannover bei Nils Wogram und Ed Kröger. Heute lebt er in Berlin, wo er freischaffend für verschiedene musikalische Projekte als Posaunist und Arrangeur tätig ist. Der Lindauer Peter Vogel am Klavier beschäftigte sich von Jugend an auch mit Komposition und Jazzmusik. Seine pianistische Ausbildung führte ihn bis zur Meisterklasse an der Hochschule Zürich, seine Engagements auf renommierte Bühnen Europas und Asiens.

Für das klangliche und rhythmische Fundament sorgen mit dem Bassisten Dragan Trajkovski aus Mazedonien und dem Schlagzeuger Wolfi Rainer aus Innsbruck ebenfalls zwei ausgewiesene Könner ihres Fachs.