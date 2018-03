„Königreich Posaunesien“ kassiert die meisten Medaillen

Die Stimmung in der Festhalle Langenargen ist großartig gewesen, als sich die verschiedenen Register der Bürgerkapelle bei den Langenargener olympisch-musikalischen Spielen im Wettstreit maßen. Unter Beifall von jeweils einem Fantisch zogen die Register in Sportlerkleidung hinter ihrer „Landesfahne“ ein, heißt es in einem Bericht der Bürgerkapelle.

Zur Musik von „Olympic Fanfare“ aus der Feder von John Williams folgte der Einzug des goldenen Zapfhahns, aus welchem später der kräftige Gerstensaft fließen sollte. Nach der Eröffnung durch Vorstand Harald Breyer leitete Dirigent und Wettkampfleiter Florian Keller die musikalische Jagd auf das Edelmetall ein.

Aber es gab nicht nur Medaillen für das schnellste Musikstück, den höchsten Ton oder den weitesten Trompeter-Wurf, sondern auch für das schönste Outfit, für den Marathon der Bedienungen und die Medaille der Herzen. Valentin Bernhard und Ralph Zodel führten als Sportmoderatoren durchs Programm und teilten ihren Musikerkollegen schon mal mit spitzer Zunge aus – wie beispielsweise „die Musiker der Nachschlagrepublik Waldhornai waren doch noch nie für ihre Leistungen berühmt…“ oder „Klarinettistan bestand bisher nur aus Einzelkämpfern“. Doch Mannschafts-Chef Alex hatte seine Mädels neu organisiert und sie spielten unter dem Jubel der Fähnchen schwingenden Fans den Klarinettenmuckel, und auch die Waldhörner holten beim rasanten Säbeltanz zum Überraschungsschlag aus. Zu guter Letzt gingen die Posaunen aus dem „Königreich Posaunesien“ mit den meisten Goldmedaillen als Sieger aus dem Rennen, teilt die Bürgerkapelle weiter mit.

Eine Mordsgaudi herrschte unter den Gästen, die durch das Anfeuern ihrer Favoriten nicht nur zur guten Laune im Saal, sondern auch auf der Bühne sorgten. „So macht musizieren Spaß. Man darf sich darauf freuen, wenn es 2020 wieder heißt: „Starke Musik – Starkes Bier“, schließt der Bericht.