Junger Kammerchor gastiert am See

Der Junge Kammerchor Rhein-Neckar stellt seine diesjährige Tournee unter den Titel „An den Wassern…“. Damit gastieren sie auch am Bodensee. Allerdings spiele der Titel nicht nicht nur die Lage der Auftrittsorte an, sondern auch die Psalmvertonung von Heinrich Schütz, die den Kern des Konzertprogramms bilde, heißt es in der Vorschau.

Zu hören sind die jungen Sänger unter der Leitung von Mathias Rickert unter anderem am Freitag, 1. Juni, 19.30 Uhr, in Langenargen. Sie präsentieren dabei Stücke, die von der Renaissance bis hin zu zeitgenössischen Komponisten reichen. Neben Werken von Hans Leo Haßler, Heinrich Schütz, Wilhelm Berger und Frank Martin sind Kompositionen des 21. Jahrhunderts von Ola Gjeilo, Pascal Martiné und Michael Ostrzyga vertreten .