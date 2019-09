Junge Pianistin begeistert mit reifem Programm

Mit großer Freude hat Gisela von Brauchitsch als Stellvertreterin des künstlerischen Leiters Peter Vogel die Zuhörer im wiederum ausverkauften Saal zum Abschlusskonzert der 48. Saison der Langenargener Schlosskonzerte begrüßt. Die Solistin des Abends, Claire Huangci, ist im Bodenseekreis seit dem Gewinn des ZF-Musikpreises 2012 durch vielfältige Auftritte bestens bekannt und beliebt. Ihre immer anspruchsvoller und vielfältiger werdenden Konzertprogramme beweisen, dass sich die heute in Hannover lebende Künstlerin zu einer festen Größe im heiß umkämpften Pianistenfeld ihrer Generation entwickelt.

Das Programm in Langenargen mit Werken vom Barock über Klassik bis zur Früh- und Hochromantik bot der jungen Pianistin die Möglichkeit, ihre stilistische Sicherheit in unterschiedlichen Epochen und Gattungen auszuspielen.

Aus den 555 einsätzigen Sonaten von Domenico Scarlatti wurde das Konzert mit vier Sonaten eröffnet, die ihrem Charakter nach zu einer Art „großen“ Sonate zusammengefasst waren. In heiterer Grundstimmung, flüssigen Sklaven, klaren Tonrepetitionen und gekonnten Verdichtungen gelangen die beiden Ecksätze. Reichhaltige Verzierungen bekam die Melodie im verträumten Andante. Während in der dritten Sonate im Presto mit großen Sprüngen, Handkreuzungen und energetischen Läufen die große Virtuosität der jungen Amerikanerin aufblühte.

Sehr schön „gezügelt“ hatte Huangci ihr Temperament in den beiden ersten Sätzen der Sonate B-Dur KV 333 von Wolfgang Amadeus Mozart. Spielerisch leicht stand die geforderte fortspinnende Entwicklung, also nicht der Kontrast oder die Dramatik, im Mittelpunkt. Auch der 3. Satz, ein Rondo als „Konzertfinale“ mit ausdrucksstarker eingeflochtener Cadenz, lebte von der lichten, heiteren Grundstimmung.

Das Nocturne op. 48/1 c-moll von Frédérik Chopin begann mit einem geheimnisvollen Einstieg. Über flüssiger Begleitung bekam die erzählende Melodie mit An- und Abschellen die richtige „Nacht-Atmosphäre“. Nach triumphalem, vollgriffigen Mittelteil wurde das Hauptthema, nun in schnellerem Tempo, mit drangvollen Trillern nochmals gesteigert.

Ein interessanter Ausflug in die Moderne die vier Humoresken Minuet, Caprice à la Scarlatti, Nocturne und Cracovienne des polnischen Komponisten I.L.Paderewski (1860 – 1941).

Ob man die vier Impromtus op. 142 von Franz Schubert als Einzelsätze oder groß angelegte Sonate auffasst, spielt eigentlich keine Rolle, wenn es wie bei Huangci gelingt, die vier Stücke in einem Bogen zu spielen. Fein, zerbrechlich in unendlichem melodischen Strom, starken vollgriffigen Kontrasten und ausgespielten Modulationen die beiden ersten Sätze der „Lyrik für Klavier“. Ruhig und gesanglich begann das dritte Impromtu mit dem berühmten Rosamunde-Thema. Nach eleganten Verzierungen, leidenschaftlichem Moll-Einschub, kunstvoll gebrochenen Akkorden in den Variationen erklang das Hauptthema zum Schluss in dunkler Färbung. „Himmel und Hölle“ schreibt der Pianist William Youn über den letzten Satz. Mit voller Energie und Körpereinsatz, in wildem Presto oder verspielter tänzerischer Bewegung, einschließlich Absturz zum tiefen F, gelang Huangci diese Achterbahnfahrt der Gefühle.

Zur Entspannung, für das Publikum, drei Ungarische Tänze von Johannes Brahms mit Zimbal-Tremolo, Zigeuner Primás, schnellen Tempo- und Dynamikwechseln zum Schluss. Begeisterter Applaus für eine im Gedächtnis bleibende Leistung der sympathischen Pianistin.