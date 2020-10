Junge Meister streiche(l)n alte Instrumente

Das Eröffnungswochenende des Internationalen Violinfestivals junger Meister war vor allem vom neuen Kammermusikprojekt „Young Spirit – Skilled Hands“ geprägt, das laut Konzertverein in Memmingen, Lindau und Ravensburg bereits auf größte Begeisterung stieß. Seit Samstag läuft auch der öffentliche Meisterkurs im Langenargener Münzhof mit Professor Krzysztof Wegrzyn, der bis Freitag stets von 14 bis 17 Uhr öffentlich ist. Aus dem Geschehen im Meisterkurs speisen sich auch die beiden Violinrecitals am Dienstag, 27. Oktober, die um 18 Uhr und 20 Uhr im Münzhof über die Bühne gehen.

Auftreten werden hier unter anderem die 25-jährige Japanerin Yoshie Okura. Die Preisträgerin des Ysaye International Violin Competition 2019 hat ihre Ausbildung an der Tokyo University of Arts genossen und wird mit den Sätzen Andante und Allegro aus der Sonate für Violine solo a-moll BWV 1003 von Johann Sebastian Bach zu hören sein. Die 20-jährige Österreicherin mit georgischen Wurzeln Elisso Gogibedaschwili studiert bei Professor Josef Rissin an der Musikhochschule Karlsruhe. Die mehrfache internationale Preisträgerin erhielt im Jahr 2019 neben dem in der Region bekannten Pianisten Aaron Pilsan die Fördergabe für Kunst des Landes Vorarlberg. Sie präsentiert sich mit dem ersten Satz aus dem Violinkonzert in D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven. Die 23-jährige Japanerin Natsuki Gunji wird mit der Faustfantasie von Henryk Wieniawski zu erleben sein. Sie ist in der Violinklasse von Professor Fuminori Shinozaki an der Showa University of Music in Shin-Yurigaoka, Japan, eingeschrieben und hat sich ebenfalls bereits viele Auszeichnungen erspielt. Am Klavier begleitet werden die Violinvirtuosinnen von der Kammermusikpartnerin des Festivals, Natsumi Ohno.

Die Konzerte werden gemäß den geltenden Corona-Regeln durchgeführt, dauern jeweils etwa eine Stunde und finden ohne Pause statt. Wegen der durch die Abstandsregelungen geringeren Platzkapazität wird das Programm zweimal angeboten.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Info Langenargen, Telefon 07543 / 93 30 92 oder unter www.reservix.de. Weitere Informationen zum Programm des Violinfestivals gibt es online unter www.konzertverein.com