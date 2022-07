Junge Meister feiern Premiere als Klaviertrio

Bei den Langenargener Schlosskonzerten kommt es immer wieder zu Premieren für neue Kammermusikformationen. Auch am Freitag, 29. Juli, stellt der künstlerische Leiter Peter Vogel ein Klaviertrio vor, das sich auf seine Initiative fand. Die französisch-holländische Geigerin Cosima Soulez Larivière, der Cellist Alexey Stadler aus St. Petersburg und der Vorarlberger Pianist Aaron Pilsan gehören alle drei in ihrer Generation zu den weltweit führenden Vertretern ihres Fachs. Am Freitag präsentiert sich das neue Ensemble ab 19.30 Uhr mit zwei berühmten Klaviertrios von Schubert und Mendelssohn. Seine Feuertaufe hatte es bereits am vergangenen Samstag beim Konstanzer Musikfestival, wo es das Publikum restlos begeisterte.

Die französisch-niederländische Violinistin Cosima Soulez Larivière ist im Bodenseeraum zunächst durch ihre beeindruckenden Auftritte beim Internationalen Festival junger Meister bekannt geworden. Sie begann mit drei Jahren Geige zu spielen und erhielt mit acht Jahren ein Stipendium der Yehudi Menuhin School im britischen Cobham. Derzeit studiert sie noch bei Prof. Krzysztof Wegrzyn an der Musikhochschule Hannover. Unter ihren zahlreichen Auszeichnungen stechen der 1. Preis beim Bartók World Wettbewerb in Budapest 2017 und der 1. Preis beim Brahms Wettbewerb in Pörtschach 2015 hervor. Alexey Stadler, Gewinner des TONALi Wettbewerbs in Hamburg, sorgte durch Debuts bei den BBC Proms unter Vasily Petrenko, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter Tugan Sokhiev und beim San Francisco Symphony Orchestra unter Vladimir Ashkenazy für Aufsehen. Als Kammermusiker tritt er mit Künstlern wie Janine Jansen, Christian Tetzlaff, Özgür Aydin und Igor Levit auf. Auch die außergewöhnliche Begabung von Aaron Pilsan fiel zunächst beim Internationalen Festival junger Meister auf. Der Pianist und ZF-Musikpreisträger hat sich schon während seiner Studienzeit bei Prof. Karl-Heinz Kämmerling am Mozarteum Salzburg und bei Prof. Lars Vogt an der Musikhochschule Hannover intensiv mit Kammermusik beschäftigt. Mittlerweile arbeitet er seit vielen Jahren eng mit dem Cellisten Kian Soltani zusammen und konzertiert darüber hinaus unter anderem mit Isabelle Faust, Sharon Kam, dem Szymanowski Quartet oder dem Quartetto di Cremona.

Mit dem Klaviertrio Es-Dur D 929 von Franz Schubert und dem Klaviertrio Nr. 1 d-moll op. 49 von Felix Mendelssohn-Bartholdy präsentieren die drei Ausnahmemusiker zwei der schönsten und berühmtesten Werke dieses Genres.