Junge Meister eröffnen Festival in Langenargen

Ein Violinabend auf höchstem Niveau versprechen die Veranstalter zur Eröffnung des Meisterkurses des Internationalen Festivals junger Meister. Am Freitag, 23. Oktober, um 18 und um 20 Uhr präsentieren Sebastian Nowak und Qingzhu Weng Werke von Schumann, Poulenc und Suk im Langenargener Münzhof. Für dieses Konzert habe der Dozent des Meisterkurses Professor Krzysztof Wegrzyn hervorragende Studenten aus seiner Violinklasse an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover ausgewählt, so die Ankündigung weiter.

Sebastian Nowak aus Polen ist Absolvent der Karol-Szymanowski-Musikakademie in Katowice, Preisträger internationaler Wettbewerbe und konzertierte in Europa und Asien. Seit 2017 musiziert er mit der indonesischen Pianistin Victoria Sarasvathi, mit der er Finalist beim Kammermusikwettbewerb „Premio di Trieste“ 2019 war. Sie absolviert an der Musikhochschule Hannover ihr Master-Studium bei Professor Arie Vardi. In Langenargen werden sie die zweite Violinsonate von Robert Schumann aufführen.

Auf dem Programm steht weiter die Violinsonate von Francis Poulenc. In Langenargen wird Qingzhu Weng aus China das Werk interpretieren. Er begann als Vierjähriger mit dem Geigenspiel, gewann zahlreiche Preise bei „Jugend musiziert“ und beim Wettbewerb Ton und Erklärung und konzertiert in China, Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Ihn begleitet Natsumi Ohno. Sie studierte in Tokio und Hannover, ist Preisträgerin des Internationalen Kammermusikwettbewerbs „Premio Trio di Trieste“ und des „Internationalen Klavierwettbewerbs di Sulmona“ in Italien. Die beiden werden noch vier Stücke für Violine und Klavier von Josef Suk präsentieren.

Der Meisterkurs des Internationalen Festivals junger Meister gibt den hochbegabten Geigern die Chance, mit einem international berühmten Violinpädagogen intensiv zu arbeiten. Dozent ist Krzysztof Wegrzyn, als Geiger, Pädagoge und Wettbewerbsleiter mehrfach ausgezeichneter Professor an der Musikhochschule Hannover. Der Meisterkurs ist vom 24. bis 30. Oktober an Werktagen stets von 14 bis 17 Uhr öffentlich. Die Dauer des Aufenthalts kann jeder Besucher selbst bestimmen. Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler und Studenten und ist am Infotisch im Langenargener Münzhof zu entrichten.

„Young Spirit – Skilled Hands“ am Wochenende

Das Internationale Festival junger Meister präsentiert ein neues Kammermusikformat. „Young Spirit – Skilled Hands“ wird am Samstag, 24. Oktober, um 17 und 19 Uhr im Lindauer Forum am See und am Sonntag, 25. Oktober, um 17 und 19 Uhr im Ravensburger Konzerthaus zu erleben sein. „Es treffen sich international renommierte Künstler und ausgewählte junge Meister, proben ausgiebig und treten miteinander auf“, erklärt Peter Vogel, der künstlerische Leister des Festivals. Mit dabei ist Volodia Mykytka, einer der gefragtesten Bratschisten der vergangenen Jahre. Das Cello spielt Tonali-Preisträger Alexey Stadler aus St. Petersburg. Am Klavier wird Roland Krüger sitzen, Gewinner des Concours de Genève 2001 und Professor an der Musikhochschule Hannover. Ihnen begegnen Cosima Soulez Larivière aus Paris und Stephen Waarts aus San Francisco, mehrfach ausgezeichnete Studenten in Hannover und Kronberg. Das so konstituierte Quintett führt laut Ankündigung richtungsweisende Werke von Robert Schumann und César Franck auf. Vorverkauf: Tourist-Info Langenargen, Telefon 07543 / 93 30 92, sowie Tourist-Info Ravensburg, 0751 / 82 800, www.reservix.de und Reservix-Vorverkaufsstellen.