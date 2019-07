Junge Erwachsene erkunden Rigolettos Welt

Bei der „Crossculture-Night“ auf den Bregenzer Festspielen haben sich Jugendliche, Studenten und junge Erwachsene aus Langenargen sowie der nahen Umgebung vor Kurzem von Guiseppe Verdis „Rigoletto“ (1851) aus einer modernen Welt in die traditionelle Oper entführen lassen. Wechselhaft in Worten und Gedanken wurde den jungen Zuschauern die Generalprobe dieser Oper in drei Akten raffiniert präsentiert und schlug damit eine Brücke zwischen der virtuosen Welt des Bühnenklassikers und dem Interesse heutiger Jugendkultur, heißt es in einem Bericht. Organisiert hatten die Reise Valentin Müller aus dem Amt TKM und Daniel Lenz, der Jugendbeauftragte der Gemeinde Langenargen. Sie erhielten dankend eine gute Resonanz von allen Beteiligten, heißt es im Bericht abschließend. Foto: Jugendarbeit