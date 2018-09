Junge Eisstockschützen haben Spaß

Zum 16. Mal hat der ESC Langenargen sein Jugendcamp der Stockschützen verantsaltet. Bei bestem Wetter genossen laut Vereinsbericht die Jugendlichen und Betreuer das Wochenende gemeinsam mit viel Sport, Spiel und Spaß. Bereits am Freitagabend waren die Teilnehmer aus Gersthofen, Ebhausen, Untermeitingen bei Augsburg, Buchbach und sogar aus Krefeld angereist und schlugen auf der Wiese neben den Wettkampfbahnen im Sportzentrum Langenargen ihre Zelte auf.

Die ESC-Organisatoren Roland Götze, Manuela mit Siegi Späthe, Franz Peller und Raffael Tomasi hatten alle Hände voll zu tun, um das bunt gemischte Teilnehmerfeld zu betreuen und den Jugendlichen im Alter zwischen neun und 19 Jahren erneut ein schönes Wochenende zu beeiten. Eisstockschießen war dabei zwar ein wichtiges Element. Doch lag der Fokus der Veranstaltung vor allem auf Kameradschaft, Spiel und Spaß. So wurden etwa die Mannschaften fürs Stockschießen erst kurz vor dem Turnier vereinsübergreifend zusammengestellt, um den Austausch und Kontakt untereinander zu fördern.

Beim inzwischen schon obligatorischen Tauziehwettbewerb forderten die Jugendlichen auch dieses Jahr ihre Betreuer heraus und zeigten, dass sie an einem Strang ziehen können. Die Jugendlichen waren zwar zahlenmäßig überlegen, jedoch vom Gewicht her den Erwachsenen ebenbürtig. Nach spannenden Kämpfen trennten sich die Teams mit einem gerechten Unentschieden.

Rund um die beiden Eisstockturniere konnten sich die Jugendlichen auch mit diversen spaßigen Wettkämpfen wie Bierkrugschieben oder Lattelschießen vergnügen. Selbst für einen Sprung ins kühle Nass des Bodensees war vom Veranstalter Zeit eingeplant, was gerade für die von weither angereisten Jugendlichen ein zusätzliches Highlight war. An beiden Abenden wurde bei Musik und Flutlicht noch bis spät in die Nacht auf dem Sportgelände herumgetollt, gequatscht und gelacht.

Bei der Verabschiedung am Sonntag durch Vorstand Alfons Göppinger vom ESC Langenargen konnte man aus den müden, jedoch glücklichen Gesichtern der Jugendlichen erkennen, dass für sie das Jugendcamp erneut ein sehr schönes Erlebnis war.