Jungbäcker aus Langenargen ist deutscher Meister

Moritz Metzler aus Langenargen ist Deutschlands bester Jungbäcker. Das hat die Jury der deutschen Bundesakademie des Bäckerhandwerks in Weinheim entschieden.

Zehn Jungbäcker hatten sich nach dem Sieg in ihrem jeweiligen Bundesland für den Wettbewerb qualifiziert.

Ich bin schon ein bisschen stolz. Moritz Metzler

Den Landeswettbewerb hatte Moritz Metzler im Oktober gewonnen und konnte sich jetzt gegen seine neun Mitbewerber im bundesweiten Wettbewerb durchsetzen.

Die jungen Gesellen mussten Brot, Brötchen und Croissants backen sowie ein Schaustück herstellen, bei dem das Motto vorgegeben war.

Diesmal hieß das Thema „Comic“. „Ich bin schon ein bisschen stolz“, sagt Moritz Metzler und gibt sich gleichzeitig bescheiden, als er die vielen Gratulationen von Kunden im elterlichen Betrieb in Langenargen entgegennimmt.

Backen wurde ihm in die Wiege gelegt

Dass der 23-Jährige das Bäckerhandwerk erlernt hat, liegt nicht nur daran, dass ihm das Backen in die Wiege gelegt wurde, „sondern ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil mich das Unternehmerische reizt“.

Moritz Metzler möchte für die Zukunft Verantwortung im Beruf tragen, für das Unternehmen, für Mitarbeiter und für die Kunden. Entsprechend sein Werdegang: „Ich wollte nicht den üblichen Ausbildungsweg gehen, sondern habe mich für ein duales Studium mit Praxisanteil entschieden.“

Viele Stationen auf dem Weg zum Titel

Denn die Problematik des Nachwuchses im Handwerk sieht er unter anderem in der Tatsache, dass die Ausbildungsmöglichkeiten für Abiturienten keinen Anreiz bieten.

„Das geht auch anders“, hat er sich gedacht und nach dem Abitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaft an der Dualen Hochschule in Stuttgart Betriebswissenschaften studiert.

Außerdem hat der Langenargener in vier verschiedenen Betrieben die praktische Ausbildung zum Bäcker gemacht. Darunter die Bäckerei Baier in Herrenberg, dessen Inhaber als „World Baker of 2018“ ausgezeichnet wurde, die Bäckerei Merz im schweizerischen Chur, die Bäckerei-Kette Mareis in Landshut bei München und „bei Ekberg in Helsinki, das ist die älteste Café/Konditorei in Skandinavien“.

Früher hatten die Bäckereien noch Schaufenster, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Aber in diesen Schaufenstern waren Schaustücke ausgestellt, die zwar aus Lebensmitteln hergestellt werden, aber rein für Präsentation gedacht waren. Moritz Metzler

Aus allen Betrieben habe er viel an Erfahrung mitgenommen – und das sowohl im Handwerksbereich als auch bei Produktionstechniken oder Vertriebsmöglichkeiten.

Nach drei intensiven Jahren ist er nun Bachelor of Arts und Bäckergeselle und hat das mit der Note 1,7 bestanden. Die Gesellenprüfung selbst hat er in Ravensburg abgelegt.

Beim Bundeswettbewerb hat er mit seinem Können die Jury überzeugt. „Das war schon sehr anstrengend“, sagt Moritz Metzler. Man habe den Zeitrahmen im Auge behalten müssen, die Zutaten und „dass man keine handwerklichen Fehler macht, was bei so einem Zeitdruck schon mal möglich ist.“

Als Schaustück hat er die Micky Maus gewählt. Das Gesicht, die Hände und Füße sind von Hand pepudert, und die süße Maus steht mit weit geöffneten Armen vor dem Disney Schloss – ein kleines Meisterwerk.

Das dreidimensionale Werk ist aber nicht zum Verzehr geeignet: „Früher hatten die Bäckereien noch Schaufenster, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Aber in diesen Schaufenstern waren Schaustücke ausgestellt, die zwar aus Lebensmitteln hergestellt werden, aber rein für Präsentation gedacht waren.“

Die verlangten Brote und Brötchen hingegen sind durchaus zum Verzehr gedacht. Die Croissants hat er gleich in Bi-Color-Technik präsentiert, denn „da habe ich mal ein Seminar bei einem Franzosen gemacht“, sagt Moritz Metzler so nebenbei, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Dabei sehen auch die rot-braun-gestreiften Croissants wie Meisterwerke aus.

Ohne Frage der 23-Jährige aus Langenargen hat einen hohen Qualitätsanspruch an seine Arbeit, den er bei dem Wettbewerb, der über einen Zeitraum von zwei Tagen ging, unter Beweis stellte.

Herausforderung

„Am ersten Tag konnte man schon mal die benötigten Zutaten für das jeweilige Gebäck zusammenstellen oder auch schon mal einen Vorteig ansetzen.“ So richtig los ging es dann am Tag zwei. Hier musste punktgenau alles zur richtigen Zeit zusammengefügt, gebacken und präsentiert werden.

„Das war schon eine Herausforderung“, betont Moritz Metzler. „Auch der TV-Sender Kabel eins war da, der im Dezember den Wettbewerb ausstrahlen möchte, und wir sollten möglichst nicht durch das Bild laufen“, was die genaue Planung durchaus erschwert habe.

Geschafft hat er alles und auch die Jury von seinem Können überzeugt, die Kriterien beurteilte wie Optik, handwerkliche Umsetzung, wie zeitaufwendig die Ausführung war und „ob überhaupt alle geforderten Gebäcke vorhanden waren“.

Als Erstplatzierter hat Moritz Metzler einen Fortbildungsgutscheinen des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks im Wert von 3000 Euro gewonnen, der für einen Meisterkurs genutzt werden kann.

Außerdem wird er sich in die Begabtenförderung des Deutschen Handwerks aufgenommen und mit weiteren Förderpreisen der Wiesheu-Stiftung belohnt.