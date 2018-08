Jugendliche aus Bois-le-Roi erleben spannende Tage in Langenargen

Der Partnerschaftsverein Langenargen-Bois-le-Roi hat dieses Jahr wieder eine Jugendwoche für zwölf bis 16-jährige Jugendliche in Langenargen unter dem Motto „Zeitreise in die Vergangenheit“ an. Davon berichtet der Partnerschaftsverein in einem Schreiben.

Am ersten Tag fand das allgemeine Kennenlernen der zehn Langenargener und zehn französischen Jugendlichen aus Bois-le-Roi statt, indem in zwei Gruppen aus bereitgestelltem Material Flöße gebaut werden mussten, deren Wassertauglichkeit dann natürlich überprüft wurde. Am zweiten Tag fuhren die Jugendlichen mit dem Katamaran nach Konstanz und besuchten dort zuerst das Sealife, um dann am Nachmittag im Archäologischen Landesmuseum unter anderem die Playmobil-Sonderausstellung über die Römer anzusehen. Der dritte Tag wurde sportlich genutzt, vormittags war die Gruppe im Abenteuer-Kletterpark in Kressbronn und anschließend kühlten sich die Jugendlichen im Strandbad Kressbronn ab. Arbeitsreich wurde dann der Donnerstag: Mit Kleinbussen fuhren die Teilnehmer nach Meßkirch zum Campus Galli, wo gerade eine karolingische Klosterstadt nachgebaut wird und das Mittelalter hautnah erlebt werden konnte. Nach einer Führung durch die schon bestehenden Teile der Anlage wurde von den Jugendlichen der Scheunenbau vorbereitet, indem sie das Gelände bearbeiteten und Baumstümpfe freilegten, während andere das Stroh flochten, um die Strohdächer später bündeln zu können. Zum Abschluss besichtigten die Jugendlichen am Freitag die Pfahlbauten in Unteruhldingen und spielten in Anschluss daran das neue Abenteuer-Minigolf. Abends fand noch ein Abschluss beim Pizzaessen mit den Gastfamilien statt, bevor die neuen Freunde aus Bois-le-Roi wieder nach Hause fuhren.