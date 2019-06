Jugendblasorchester besucht Altenmark

Die Musiker des Jugendblasorchesters Langenargen haben in der ersten Woche der Pfingstverien Altenmark bei Salzburg besucht. Wie die Musiker mitteilen, waren es vier unvergessene Tage.

Bei bestem Wetter ging die Reise am vergangenen Dienstagmorgen los zum Jugend-Sporthotel Ennstaler Hof nach Altenmarkt. Mit großer Freude tobten sich die Jugendlichen gleich bei der Ankunft auf dem hauseigenen Trampolin aus und konnten ihren Tag mit sportlichen Aktivitäten ausklingen lassen. Am nächsten Morgen war dann ein Besuch in den Salzwelten Hallein angesagt. Nach einem kurzen Platzkonzert im Keltendorf nebenan war dann die Spannung groß, das ehemalige Bergwerk zu besichtigen. Auf Holzrutschen und bei einer Bootsfahrt auf einem unterirdischen Salzsolesee war hier eindrücklich zu sehen, wie seit hunderten von Jahren das Salz aus dem Berg gewonnen wurde. Einer der Höhepunkte der Reise war aber die Wanderung zu den Eisriesenwelten bei Werfen am nächsten Morgen. Mit einer Seilbahn und einer kurzen Wanderung zu der über 1700 Meter hoch gelegenen Höhle im Berg ging der Weg in der Höhle durch eine fantastische Eiswelt und spektakuläre Formationen aus Eis.

Vor allem beim asiatischen Publikum am Nachmittag waren die jungen Musiker die Hauptattraktion beim Konzert im Mirabellgarten in Salzburg direkt beim Schloss, wie die Musiker mitteilen. Mit Bravour präsentierte sich das Jugendblasorchester mit einem bunt gemischten Programm und konnte seinem Publikum eine große Freude bereiten. Bevor am nächsten Morgen dann die Reise zurück zum Bodensee angetreten wurde, stand noch einmal ein Besuch der historischen Mozartstadt Salzburg auf dem Programm.

Es war laut Pressemitteilung eine „wunderbare Konzertreise mit bleibenden Eindrücken ging so zu Ende, die bei den Musikern mit ihren Betreuern sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird“.