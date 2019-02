JSG Bodensee nimmt am Mini-Spieltag in Biberach teil

Vergangenen Samstag ist für die Kleinsten der aus Langenargen und Tettnang der Handball-Mini-Spieltag in Biberach auf dem Programm gestanden. Sportlich gesehen durfte sich die JSG Bodensee mit der TSG Leutkirch, TSG Ailingen sowie zwei Mannschaften des Gastgebers, der TG Biberach, beim Turmwächter- und Aufsetzerballspiel messen. Laut Pressemitteilung war zudem ein Spiele- und Geschicklichkeitsparcours aufgebaut. Allen Beteiligten hat es sichtlich Spaß gemacht. Wie immer gab es nur Gewinner. Und so wurde die erhaltene Siegermedaille beim Fototermin stolz in Empfang genommen und präsentiert. Es war ein gelungener Vormittag für die jungen Nachwuchssportler vom Bodensee.

Für die JSG waren dabei: Jonathan, Moritz, Jonas, Josephine, Mara und Noah.