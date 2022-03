Internationales Violinfestival mit Kammermusikprojekt

Das 24. Internationale Festival junger Meister begeistert im April in der gesamten Bodenseeregion. Zum zehnten Mal gilt die Aufmerksamkeit dabei jungen Geigenvirtuosen. Hochbegabungen aus aller Welt werden dabei in der Bodenseeregion musikalisch ihr Können in Recitals, Kammermusikabenden, Orchesterkonzerten und einem öffentlichen Meisterkurs präsentieren. Im Mittelpunkt steht der Meisterkurs im Festivalzentrum Langenargen. Krzysztof Wegrzyn ist in diesem Jahr zum siebten Mal Dozent des Meisterkurses.

Eröffnet wird das Jubiläumsfestival am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr mit einem Violinrecital im Schloss Montfort in Langenargen. Zu hören sein werden hier der 29-jährige Sebastian Nowak aus Polen, die 23-jährige Münchnerin Valerie Schweighofer und die 22-jährige Vorarlbergerin Elisso Gogibedaschwili, die beim letzten Violinfestival eine der Entdeckungen war. Auf dem Programm stehen Sonaten für Violine und Klavier von Karol Szymanowski, Richard Strauß und Sergej Prokofjew. Es folgen am Dienstag, 19. April, und Freitag, 22. April, zwei weitere Violinrecitals im Schloss Montfort, in denen ausgewählte junge Meister große Werke der Literatur für Violine und Klavier darbieten. Das Programm ergibt sich aus dem Meisterkurs.

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim geht unter der Leitung seines Chefdirigenten Douglas Bostock mit drei exzellenten, preisgekrönten Solistinnen auf Tournee und gastiert am Karsamstag, 16. April, um 19.30 Uhr im Festsaal des Inselhotels in Konstanz, am Ostersonntag, 17. April, um 19 Uhr im Konzerthaus in Ravensburg und am Ostermontag, 18. April, um 19 Uhr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg. Erneut wird hier Elisso Gogibedaschwili zu hören sein, wenn sie die Rolle der Solistin beim Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219 von Mozart und bei der Fantaisie brillante sur Faust op. 20 von Wieniawski übernimmt. Die erst 15-jährige englisch-russische Geigerin Nathalie Lewis ist Solistin bei den Zigeunerweisen op. 20 von Sarasate, während Valerie Schweighofer den Solopart beim Violinkonzert Nr. 4 D-Dur KV 218 von Mozart spielt.

In der Woche nach Ostern steht das neue Kammermusikprojekt „Young Spirit – Skilled Hands“ im Mittelpunkt. Das Format feierte im Jahr 2020 Premiere und stieß bei Publikum und Presse auf große Begeisterung. Ausgewählte junge Meister arbeiten mit international renommierten Kollegen zusammen und führen mit den Klavierquintetten von Dvořák und Schostakowitsch große Werke der Kammermusikliteratur auf. Am Mittwoch, 20. April, gastieren sie um 19.30 Uhr im Memminger Kreuzherrnsaal und am Donnerstag, 21. April, um 20.30 Uhr im Lindauer Stadttheater.

Zum Abschluss des Festivals finden am Samstag, 23. April, um 19.30 Uhr im Konstanzer Konzil und am Sonntag, 24. April, um 19 Uhr im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus zwei weitere Orchesterkonzerte statt. Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz wird mit der 15-jährigen Maya Wichert aus Gröbenzell, der oben erwähnten Cosima Soulez Larivière und dem 20-jährigen Chinesen Qingzhu Weng die Violinkonzerte Nr. 1 fis-moll op. 14 von Wieniawski, e-moll op. 64 von Mendelssohn und d-moll op. 47 von Sibelius darbieten.

Der Meisterkurs mit dem weltweit renommierten Violinpädagogen Prof. Krzysztof Wegrzyn von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover wird von Donnerstag, den 14. April, bis Freitag, den 22. April, angeboten und ist werktags von 14 bis 17 Uhr öffentlich.

Die Konzerte werden gemäß den aktuell geltenden Corona-Regelungen durchgeführt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen sind unter www.konzertverein.com und www.birdmusic.de zu finden.