Internationales Violinfestival junger Meister

Langenargen (sz) - Musikprofis, die seit Jahren auf den internationalen Bühnen stehen, treffen auf hochbegabte Studenten mit ausgereifter Technik und einem frischen Blick auf die Noten – das ist die Idee hinter dem neuen Kammermusikprojekt „Young Spirit – Skilled Hands“. Am Mittwoch, 21. Oktober, um 16.30 Uhr können Besucher eine Stunde lang einer Probe im Langenargener Münzhof zuhören, teilen die Veranstalter mit.

Die etablierten Musiker agieren dabei als Dozenten, die ihr Wissen um Stilistik und Interpretation sowie um die Aufführungspraxis teilen. Andererseits lassen sie sich als gleichberechtigte Partner in der Kammermusik auf die hochbegabten Studenten ein, die laut Mitteilung neben technischer Brillanz, Neugier und jugendliche Begeisterung beitragen. In der öffentlichen Probe können die Zuhörer nicht nur dieser Interaktion folgen, sondern auch ein tieferes Verständnis für die dort geprobte Musik entwickeln.

„Es handelt sich um große Werke, die weit über ihre Epoche hinaus stilbildend gewirkt haben“, sagt der künstlerische Leiter des Festivals, Peter Vogel. Das Klavierquintett Es-Dur von Robert Schumann gilt als Begründer dieses Genres in der Romantik, das Quintett f-moll von César Franck hat mit seiner besonderen Harmonik Generationen französischer Komponisten inspiriert.

Als Dozent gewinnen konnte Vogel Volodia Mykytka, der als Gründer und langjähriges Mitglied des vielfach preisgekrönten Szymanowski-Quartets einer der gefragtesten Bratschisten der letzten Jahre ist. Das Cello spielt Tonali-Preisträger Alexey Stadler aus St. Petersburg, der nicht nur mit Janine Jansen, Igor Levit und Alice Sara Ott, sondern auch ein Jahr im Szymanowski-Quartet musizierte. Am Klavier wird Roland Krüger sitzen, Gewinner des Concours de Genève und Professor an der Musikhochschule Hannover.

Ihnen begegnen Cosima Soulez Larivière aus Paris und Stephen Waaarts aus San Francisco, mehrfach ausgezeichnete Studenten in Hannover und Kronberg. Beide wären beim über Ostern geplanten und dann ausgefallenen Festival als Solisten mit Orchester aufgetreten und werden sich nun abwechselnd an der ersten und zweiten Geige im Quintett beweisen. „Cosima nimmt zum dritten Mal am Festival junger Meister teil, sie hat im Sommer bereits einen zauberhaften Violinabend in Langenargen gegeben“, sagt Vogel.

Langenargen ist seit diesem Jahr das Zentrum des Internationalen Violinfestivals junger Meister. Die Aufführungen dieses Kammermusikprojekts finden in Memmingen, Lindau und Ravensburg statt. Der Eintritt zur öffentlichen Probe kostet für Erwachsene zehn, für Schüler sowie Studenten fünf Euro. Karten sind am Probentag ab 16 Uhr am Infotisch im Langenargener Münzhof erhältlich. Für Schüler der Musikschulen ist der Einlass bei Vorlage eines entsprechenden Schülerausweises frei.