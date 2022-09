Internationales Tischtennisturnier in Langenargen

In Langenargen finden am Montag, 3. Oktober, zum 16. Mal die LA Open, ein international hochwertig besetztes Tischtennisturnier, mit Spielern aus Süddeutschland, der Schweiz und Österreich statt.

Begrenzung der Klassen

Da die Anmeldungen von Jahr zu Jahr gestiegen sind, haben sich die Verantwortlichen 2018 für eine Begrenzung der Klassen entschieden. Deshalb war bei den stark besetzten Klassen eine frühe Anmeldung für die begehrten Plätze notwendig und es verwunderte nicht, dass sich schon Wochen vor Beginn viele Teilnehmer angemeldet haben. Denn die Spielerinnen und Spieler nehmen das traditionelle Turnier am Feiertag gerne, um auch den teilweise vorhandenen Trainingsrückstand der Sommermonate zu kompensieren.

Das Turnier wird in fünf Herren- und zwei Damen-Leistungsklassen ab 9 Uhr bis in die späten Abendstunden auf 20 Tischen ausgetragen. Mit der Sonderklasse wird die höchste Klasse um 15 Uhr an den Start gehen. Hierbei sind spannende und hochkarätige Partien garantiert und die Finalspiele beginnen ab etwa 19 Uhr. Das komplette Starterfeld kann unter www.la-open.de eingesehen werden.