Internationale Solisten singen in Langenargen

„Music is my Life“ spielt am Dienstag, 7. August, in Bad Wurzach, am Mittwoch, 8. August in Ravensburg, am Freitag, 10. August, in Bad Waldsee und zum Abschluss am Samstag, 11. August, in Langenargen, jeweils um 20 Uhr. Tickets sind erhältlich unter der Telefonnummer 0751 /

29 55 57 77 sowie unter

Weitere Informationen im Internet unter