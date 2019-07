In Langenargen startet das 44. Uferfest

Traditionell mit dem zünftigen und dieses Jahr nahezu spritzfreien Fassanstich haben Bürgermeister Achim Krafft und die Vertreter des Festausschusses am Freitagabend unter großem Beifall das 44. Uferfest auf der Showbühne eröffnet. „Lasst uns die nächsten vier Tage richtig feiern. Das Wetter wird uns nicht im Stich lassen“, rief der Schultes den Hunderten Besuchern zu und gönnte sich gemeinsam mit den Freunden des Festausschusses einen erfrischenden Schluck aus dem großen Glas. Der Schultes dankte vor allem den vielen Helfern der ortsansässigen Vereine sowie den Gemeindemitarbeitern, die in unzähligen Stunden dieses grandiose Fest mit vorbereitet haben. „Seien Sie uns herzlich willkommen und genießen Sie noch bis einschließlich Montag eine schöne Zeit beim Uferfest in Langenargen“, betonte der Bürgermeister, bevor der Musikverein Kressbronn den viertägigen Festreigen klangvoll eröffnete. Foto: ah