In Langenargen startet das 10. Internationale Violinfestival

In der Osterzeit werden zwölf Tage lang 18 junge hochbegabte Geiger und Geigerinnen die Bodenseeregion mit ihrer Kunst des Violinspiels bereichern. Sie stammen von zwei Kontinenten und vertreten mit Albanien, China, England, Frankreich, Japan, Österreich, Polen, Rumänien, Südkorea, Taiwan, der Türkei und Deutschland zwölf Nationen.

Das Eröffnungskonzert am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr im Schloss Montfort in Langenargen verspricht mit drei großen Sonaten für Violine und Klavier von Szymanowski, Prokofjew und Strauß einen ebenso virtuosen wie tief emotionalen spätromantischen Klangrausch als Einstieg ins Violinfestival. Bereits am Tag darauf beginnt der öffentliche Violinmeisterkurs im Langenargener Münzhof.

Konzert zum Auftakt

Die Künstler und das Programm des Auftaktkonzertes wurden vom Dozenten des Meisterkurses, Krzysztof Wegrzyn, vorab ausgewählt. Es werden drei Studenten seiner Violinklasse an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover zu hören sein. Zu Beginn spielt der in Polen geborene 29-jährige Sebastian Nowak die Sonate in d-moll op. 9 von Karol Szymanowski.

Den Klavierpart übernimmt die 25-jährige Indonesierin Victoria Audrey Sarasvathi, die im Masterstudium bei Ari Vardi an der Musikhochschule Hannover studiert. Karol Szymanowski ist 1882 in Tymoschiwka geboren, das damals zu Polen gehörte und heute in der Ukraine liegt. Seinen Ruf als Vater der polnischen Moderne erarbeitete er sich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Schatten des Krieges

Die Violinsonate op. 9 ist der Spätromantik zuzuordnen und changiert in ihrem Duktus zwischen Johannes Brahms und Caesar Franck, die er beide sehr verehrte. Es folgt die Violinsonate in D-Dur op. 94b von Sergej Prokofjew. Obwohl das Stück mitten im Zweiten Weltkrieg 1943 entstand, lässt es in seiner lichten Daseinsfreude von den Schatten des Krieges nichts erahnen. David Oistrach, der die Uraufführung hörte, war es, der Prokofjew inständig um eine Umarbeitung der Flötenstimme für Violine bat.

Gespielt wird diese Sonate von der 22-jährigen Elisso Gogibedaschwili aus Vorarlberg. Am Klavier begleitet sie die Kammermusikpartnerin des Festivals, Natsumi Ohno. Elisso Gogibedaschwili war beim letzten Violinfestival im Jahr 2020 die Entdeckung und wird am Karsamstag in Konstanz und Ostersonntag in Ravensburg auch als Solistin mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester zu erleben sein.

Hier gibt es Tickets

Nach der Pause betritt die 23-jährige Münchner Geigerin Valerie Schweighofer die Bühne. Begleitet wird Sie vom 24-jährigen Pianisten Gabriel Yeo, der in Hannover bei Bernd Goetzke studiert. Sie spielen die Sonate Es-Dur op. 18 von Richard Strauß, die als Geniestreich des 23-jährigen Komponisten gilt. Sie wurde „die“ deutsche Violinsonate des Fin de Siècle, ein „funkelnd geistreiches Stück“ (W. Altmann), dessen Virtuosität und Farbigkeit alle Grenzen sprengt. Auch Valerie Schweighofer wird dann übers Osterwochenende mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester als Solistin auf Tournee gehen.

Tickets für den Eröffnungsabend sowie für alle weiteren Festivalkonzerte sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich. Die Konzerte werden gemäß den aktuell gültigen Corona-Regelungen durchgeführt. Der Veranstalter hält beim Eröffnungskonzert freiwillig Abstände zwischen den Kartenbuchungen ein. Dies gilt bis auf Weiteres.

Am Donnerstag, 14. April, beginnt der Meisterkurs unter dem Dozenten Krzysztof Wegrzyn im Langenargener Münzhof. Er ist bis Freitag, 22. April, an Werktagen von 14 bis 17 Uhr öffentlich zugänglich. Karten hierfür gibt es direkt im Münzhof.