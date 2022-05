In der neuen Mohle-Bohle-Bar singt die Chefin für die Gäste

Cocktails, Musik und nette Begegnungen: Das Hotel Strand-Café in Langenargen lädt seit Kurzem donnerstags und samstags von 18 bis 22 Uhr an die neue Mohle-Bohle-Bar ein. Das Besondere: Chefin Andrea Lang legt nicht nur Musik aus der Konserve auf, sondern greift gerne selbst zum Mikro und verzaubert ihre Gäste mit deutschem Schlager und Popmusik.

Seit 100 Jahren gibt es das Hotel Strand-Café Lang. Neben dem einmaligen Standort in direkter Nähe zum Ufer des Bodensees ist das Haus weit über die Grenzen hinaus bekannt für seine Kaffee- und Kuchenspezialitäten, aber auch für sein gediegenes und traditionell gehaltenes Ambiente. Nun bringt Andrea Lang, die den Gastronomiebetrieb vor acht Jahren übernommen hatte, mit der Mohle-Bohle-Bar klangvollen Schwung in das ehrwürdige Kaffeehaus.

Öffnungszeiten verlängert

„Wir hatten an den Adventssonntagen einen Glühweinstand auf der Terrasse aufgebaut und etwas Musik dazu laufen lassen. Immer mehr Gäste fragten, ob wir während der Wintermonate und der Fasnet diese Aktion nicht regelmäßig durchführen möchten. So entwickelte sich das Ganze bis heute. Der Mohle-Bohle-Abend ist in unserem Veranstaltungskalender nun fest etabliert, die Idee ist angekommen. Mit dem neuen Angebot möchten wir zudem die Saison bis in den Herbst hinein verlängern und bereichern“, berichtet Andrea Lang.

Ziel war und ist es, den Betrieb auch nach den regulären Öffnungszeiten des Kaffeehauses mit Leben zu füllen. „Direkt nach dem normalen Betrieb öffnen wir auf unserer Terrasse den Barbetrieb mit Selbstbedienung. Inzwischen gibt es seit dem Winter eine Stammkundschaft, wobei sich in kurzer Zeit wundervolle Freundschaften gefunden haben, bei guten Gesprächen oder auch beim schwungvollen Tanz. Hier treffen sich Generationen und genießen schöne Stunden“, sagt die Chefin.

Materialien als Namensgeber

Dass sie selbst live als ehemaliges Bandmitglied vor ihrem Publikum selber singen und auch noch Liederwünsche erfüllen darf, freue sie besonders. Neben Popmusik singt die 45-Jährige gerne deutschen Schlager, weil dieser einfach „in“ sei und den Menschen gefalle. Zudem ist Andreas Lang stolz darauf, dass das neue Ambiente, das durch den Blick auf den See hinüber zu den Alpen ohnehin fast nicht zu toppen ist, mit der langen Bar von der Kundschaft sehr gelobt werde.

Der Name ,Mohle-Bohle-Bar’ rührt übrigens von den Materialien her, die wir beim Bau der Theke verwendet haben. Andrea Lang, Chefin

„Es handelt sich um alte, nicht mehr einsetzbare Holzbohlen, die wir im Bereich der Mohle über eine Schreinerei bekommen konnten“, so Andrea Lang. Ihr Partner Michael habe sie beim Bau der Bar und mit seinen Ideen mit seinem handwerklichen Geschick dabei sehr unterstützt.

1921 Konditorkaffee angemeldet

Es war Eugen Schmidt, der 1921 erstmals bei der zuständigen IHK die Errichtung eines Konditorkaffees anmeldete. Seit 1941 ist die Geschichte des traditionsreichen Hauses eng mit der Familie Lang verbunden. Noch heute werden Kuchen, Torten, Pralinen und Trüffel sowie Teegebäck nach alten hauseigenen Rezepten gebacken, das Eis in einer urigen Eisapparatur hergestellt, der Kaffee in einer uralten Maschine gebrüht und stilecht im Silberkännchen serviert.