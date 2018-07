In der Langenargener Seniorenbegegnungsstätte ist Geselligkeit Trumpf

Die Seniorenbegegnungsstätte in Langenargen lädt für Sonntag, 22. Mai, ab 10 Uhr interessierte Einheimische und Neubürger ein, die beliebte Einrichtung mit all ihren zahlreichen und abwechslungsreichen Aktivitäten und Veranstaltungen zwanglos und in lockerer Runde kennenzulernen. Bei schönem Wetter dürfen sich die Besucher auf der Wiese vor dem Haus bei Kaffee und Kuchen und einem kleinen Imbiss auf rege Gespräche freuen.

„Mit dem Tag der offenen Tür möchten wir uns öffnen und vorstellen, was uns in den vergangenen beiden Jahren sehr gut gelungen ist“, sagte der Vorsitzende des geschäftsführenden Beirats, Reinhold Terwart, gegenüber der Schwäbischen Zeitung.

Neben dem freitäglichen Wanderer-Frühstück, dem Marktfrühschoppen am Donnerstag, dem Holzhock der Schnitzer oder der beliebten Adventsfeier zählt das große Sommerfest und die närrische Faschingsfete am Gumpigen Donnerstag zu den Höhepunkten des bunten Veranstaltungskalenders.

Geselligkeit ist Trumpf

„In den vergangenen Jahren reisten wir unter anderem in die italienische Partnerstadt Noli, erkundeten Thüringen, fuhren nach Berlin, Zürich und Augsburg und besuchten Museen oder interessante Vorträge. Rund 600 Personen nehmen unser Angebot jährlich an. In der Seniorenbegegnungsstätte Langenargen steht das Miteinander ganz oben, hier ist Geselligkeit Trumpf“, berichtet Rüdiger Nickel, der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet.

„Ob Kunst, Kultur, Sprachen, PC-Kurse, Gesangs- und Spielangebote, Sport oder einfach nur ungezwungene Ratscherei: bei uns ist immer was los. Wichtig ist, dass wir kein Verein sind, daher keine Beiträge verlangen oder Mitgliederlisten führen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist völlig zwanglos, “, ergänzt Reinhold Terwart. Die Einladung richtet sich vor allem an über 62-jährige Neubürger, die seit zwei Jahren in Langenargen wohnen. Selbstverständlich sind auch heimische Bürger sowie jüngere Interessierte gerne willkommen.