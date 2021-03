In den USA will Tim Zimmermann die Zielflagge sehen

Tim Zimmermann nimmt am Samstag, 20. März, sein zweites Rennen in diesem Jahr in Angriff – zum zweiten Mal auf der Langstrecke in den USA. Der 24-Jährige wird mit einem Lamborghini Huracan GT 3 und seinem Team Grasser Racing beim Zwölf-Stunden-Rennen von Sebring an den Start gehen. Dafür hat Zimmermann die ersten Testfahrten laut Mitteilung erfolgreich absolviert. In der GT World Challenge wird sich der Langenargener in dieser Saison mit dem Italiener Kikko Galbiati ein Cockpit teilen.

Während in Europa die Rennsportserien noch nicht gestartet wurden, ist die Saison in den USA bereits in vollem Gange. Nachdem Tim Zimmermann Ende Januar das 24-Stunden-Rennen von Daytona bestritten hatte, stehen nun die zwölf Stunden von Sebring auf dem Programm. Seit vergangener Woche ist der Langenargener in Florida und hat die ersten Tests auf der „anspruchsvollen und sehr traditionellen Strecke“ absolviert. Sein Fazit zu seiner Sebring-Premiere fällt bislang positiv aus. „Es ist eine Strecke, die den Fahrern sehr viel abverlangt und sehr anstrengend ist im Vergleich zu den Kursen in Deutschland“, sagt Zimmermann. „Es gibt wenig Raum für Fehler. Wenn du hier nicht aufpasst, hängst du in der Mauer.“

Das Rennen am 20. März wird Zimmermann mit Franck Perera und Misha Goikhberg in der GTD-Klasse in Angriff nehmen. „Es wäre schon gut, wenn wir dieses Mal ins Ziel kommen würden“, sagt Zimmermann, dessen Lamborghini Huracan in Daytona nach drei Stunden streikte. „Das Team hätte es verdient, dass sich die harte Arbeit dieses Mal auch bezahlt macht.“ Zwischen den Tests und dem Rennen bleibt der Langenargener in den USA. „Es ist ein Privileg, dass wir in diesen Zeiten überhaupt reisen dürfen“, sagt er. Die Zeit nutzt Zimmermann, um sich fit zu halten, schließlich wartet auf ihn eine Saison mit vielen Herausforderungen. Neben der Langstreckenmeisterschaft (Daytona, Sebring und ein Rennen in Petit Le Mans im November) startet der 24-Jährige in Europa im GT Masters und der GT World Challenge.

Das Team Grasser Racing hat in der GT World Challenge die Fahrerpaarung Zimmermann/Galbiati. Der 22-jährige Italiener startete vergangene Saison in der italienischen GT-Serie. „Ich bin sehr gespannt auf die verschiedenen Herausforderungen in 2021“, freut sich Zimmermann. „Sebring wird sicher ein tolles Erlebnis und eine perfekte Vorbereitung auf alles, was kommen wird.“