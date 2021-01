In den USA geht für Tim Zimmermann ein Traum in Erfüllung

Bereits seit 1966 wird das 24-Stunden-Rennen in Daytona Beach ausgetragen und markiert jährlich traditionell den Start in die internationale Motorsportsaison. 2021 wird auch Tim Zimmermann aus Langenargen Teil dieses spektakulären Rennens in den USA sein. Der Lamborghini-Junior tritt mit seinem Team Grasser Racing in der GTD-Klasse an und wird dabei unter anderem von seinen Markenkollegen Franck Pereira und Albert Costa Balboa unterstützt.

In den Teilnehmerlisten beim 24-Stunden-Rennen von Daytona finden sich jedes Jahr Namen von vielen Topfahrern aus der Motorsportszene. Neu dabei 2021: Tim Zimmermann. Der 24-Jährige wird in einem Lamborghini GRT Huracan an den Start gehen und am 30. und 31. Januar in Florida seine Runden drehen. „Das war eine unglaublich tolle Nachricht, dass ich diese Chance bekomme“, freut sich Zimmermann. „24-Stunden-Rennen sind für jeden Rennfahrer etwas Besonderes. Und Daytona war für mich schon lange ein Traum, für dessen Erfüllung ich Grasser Racing sehr dankbar bin.“

Vier Fahrer von Team Grasser Racing werden in Daytona Beach den Huracán 24 Stunden über den Asphalt jagen. Neben dem Lamborghini-Junior Zimmermann sind unter anderem auch seine GT-Masters-Kollegen und Lamborghini-Werksfahrer Franck Pereira und Albert Costa Balboa im Team. „Es wird für mich eine tolle Erfahrung werden, mit diesen beiden alten Hasen in einer Mannschaft zu sein“, sagt der junge Deutsche. „Und ich bin mir sicher, dass wir auch eine Menge Spaß haben werden.“

Der Modus in Daytona ist ein besonderer. Denn die Qualifikation für das eigentliche 24-Stunden-Rennen wird als 100-minütiges Sprintrennen ausgetragen, das zwei der fünf Fahrer bestreiten. Dazu kommt, dass der Daytona International Speedway aus einem kurzen Infield und den berühmten überhöhten Hochgeschwindigkeitskurven besteht, die vor allem durch die Nascar-Serie berühmt sind. „So etwas gibt es in Europa eher selten“, sagt Zimmermann. „Ich habe schon sehr viele Strecken gesehen, aber das wird sicherlich eine ganz neue Herausforderung.“

Für Tim Zimmermann wird der Auftritt in Daytona Beach laut Mitteilung das erste 24-Stunden-Rennen seit 2018 am Nürburgring. Ähnlich wie auf der Nordschleife werden auch in den USA verschiedene Klassen gefahren. Zimmermann geht mit dem Huracán mit der Nummer 19 in der GTD-Klasse an den Start, die übrigens in den vergangenen drei Jahren jeweils eben solch ein Lamborghini gewinnen konnte. „Ich habe keine besonderen Erwartungen an das Rennen, außer dass wir um jede Sekunde auf der Strecke fighten wollen“, teilt der Langenargener mit. „Ein 24-Stunden-Rennen ist lang und es kann viel passieren. Ich freue mich jetzt einfach darauf.“ In gut einer Woche ist es schon soweit.