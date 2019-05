Kressbronn / Langenargen / Eriskirch - Mit dem feierlichen Aufstellen des Maibaumes haben am Dienstagabend und am Mittwoch die Gemeinden Kressbronn und Langenargen den Frühling nicht nur symbolisch eingeläutet. Während in Eriskirch der Lenz mit einem zünftigen Blasmusikkonzert empfangen wurde, rockte in Oberdorf das Publikum generationenübergreifend und traditionell auf dem Hofgut Kugel zu den fetzigen Klängen von „Thin Mother“.

„Der Mai ist gekommen“ schallte es am Dienstagabend über den Rathausplatz in Kressbronn. Zu den Klängen des Musikvereins feierten mehrere hundert Bürger und Gäste das beliebte Maibaumstellen. Weil sich die Ankunft des schmuck gekranzten Baumes verzögerte, wusste Bürgermeister Daniel Enzensperger als souveräner Moderator den Schaulustigen hinter der Sicherheitsabsperrung, die gewohnt von den Gelbwesten, den „60ern“, überwacht wurde, so einiges Wissenswertes über den Brauch zu erzählen. „Heute läuten wir mit dem Maibaumstellen in unserer schönen Gemeinde den Frühling ein. In seiner heutigen Form mit belassener, grüner Spitze und Kranz geschmückt, ist der Maibaum sei dem 16. Jahrhundert bekannt, allerdings auch als Kirchweihbaum, als Ehrenmaibaum oder auch als mit Preisen behängte Kletterstange. Seit dem 19. Jahrhundert kam er zudem als Ortsmaibaum für die selbstständigen Gemeinden als Symbol ihres Selbstvertrauens auf. Wir in Kressbronn sind stolz auf dieses Brauchtum und wollen dies auch weiter pflegen“, sagte Enzensperger, bevor der Stamm exakt um 19 Uhr senkrecht im Lot stand, die Zimmermänner mit ihrem Zimmermannsklatsch beim Schultes für rote Hände sorgten und die Landjugend mit dem Kronentanz erfreute.

Der Baum steht

Auf dem Uhlandplatz in Langenargen hieß es am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr: Der Baum steht. Mit seinen 21 liebevoll gestalteten Zunfttafeln ragt das rund 20 Meter hohe Prachtstück nun von weitem sichtbar in den Himmel. Musikalisch begleitet von der Bürgerkapelle und organisiert vom Fanfarenzug König Wilhelm, hieß es in launiger Runde für die zahlreichen Radler und Spaziergänger auf der Festwiese ein Päuschen einzulegen, um bei einen guten Schluck Hopfensaft und einem schmackhaften Imbiss den Blick auf den See zu genießen.

In Eriskirch indes versammelte man sich unter der alten Linde. Erstmals hatte die heimische Musikkapelle auf den Kirchplatz geladen, um gemeinsam mit dem Musikverein Wildpoltsweiler und der Polka-Formation „11 Halbe“, den schönen Tag zu erleben. Rockig hingegen ging es in Oberdorf zu. Nicht mehr wegzudenken ist im Rahmen der Mai-Feier auf dem Hofgut Kugel vor dem Gasthof Anker die Rock-Formation „Thin Mother“, die ihren Fans mit Hits aus den 60er- und 70er-Jahren ordentlich einheizte.