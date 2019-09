In Bierkeller wacht ein neuer Blitzer

Der Bodenseekreis investiert 450.000 Euro in die Verkehrsüberwachung des Straßennetzes. Mit dem Geld hat die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts insgesamt fünf neue Blitzer angeschafft. Ein neuer Messturm ist in Bierkeller-Waldeck am Fußgängerüberweg an der Friedrichshafener Straße aufgestellt worden.

Neue Blitzer stehen außerdem in der Ortsdurchfahrt von Meersburg stadteinwärts hinter der Tankstelle, in Hepbach an der Unterführung an der Straße „Pfannenstiel“ und in Salem-Mimmenhausen an der Bodenseestraße. Außerdem hat die Kreisverwaltung eine zweite semistationäre Anlage angeschafft. Dabei handelt es sich um einen recht massiven Anhänger, der für mehrere Tage an einer Straße abgestellt werden kann.

Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen das Landratsamt Standorte für stationäre Blitzer auswählt. „Unfallschwerpunkte, die wir gemeinsam mit der Polizei ermitteln, kommen als Standort in Frage“, sagt Pressesprecher Robert Schwarz. Aber auch die Gemeinden könnten mögliche Standorte für Blitzer ins Spiel bringen.