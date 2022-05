Im neuen Auto fährt Tim Zimmermann zur Lieblingsstrecke

Der Langenargener Tim Zimmermann startet am Wochenende beim zweiten Rennen des ADAC GT Masters am Red Bull Ring im österreichischen Spielberg. Die Rennen am Samstag und Sonntag werden jeweils ab 13 Uhr live bei RTL Nitro gezeigt. Der 25-jährige Zimmermann will auf einer seiner Lieblingsstrecken zeigen, dass seine Erfolge im Lamborghini auch in seinem neuen Audi möglich sind.

Vier Wochen sind seit dem Auftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben vergangen. Nun geht die Liga der Supersportwagen am Red Bull Ring in die zweite Runde. Zimmermann hat laut Mitteilung die Zeit genutzt, um mit seinem Teamkollegen Christopher Mies und Land Motorsport im niederländischen Zandvoort zu testen. „Wir wissen schon, dass das die anderen Teams auch machen“, sagt Zimmermann lachend. „Wir haben fleißig geschaut, wo wir uns verbessern können.“

In Oschersleben waren es Kleinigkeiten, die Zimmermann und Mies ein Ergebnis ganz vorne verwehrten – immerhin gab es aber Punkte. Ob im österreichischen Spielberg nun mehr für den Land-Audi mit der Nummer 1 drin ist, steht für Zimmermann „erst am Samstag beim Qualifying fest“. Der 25-Jährige weiß: „Die freien Trainings geben schon einen Eindruck. Aber wo die Teams wirklich stehen, zeigt sich erst, wenn es ernst wird.“

Zimmermann hat gute Erinnerungen an die Strecke in Spielberg. Vor zwei Jahren holte er sich dort seine erste Poleposition im ADAC GT Masters. Damals war er noch im Lamborghini unterwegs. „In den vergangenen Jahren war das nicht wirklich eine Strecke, die dem Audi geschmeckt hat“, gibt er zu. Hilfe bekommt der Langenargener von seinem Hauptsponsor ifm, der mit einem großen Truck und vielen Unterstützern mit nach Österreich fährt. „Es gibt uns allen einen Schub, die Leute auf der Tribüne zu sehen“, freut sich Zimmermann.