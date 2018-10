Im Klohäuschen beim Spital läuft’s

Das schmucke, aber in die Jahre gekommene Toilettenhäuschen neben der katholischen Kirche in Richtung Altenpflegeheim wird von Grund auf saniert. Das haben die Ratsmitglieder der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ in ihrer Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Instandsetzung und Renovierung sowie die Erneuerung der Technik kosten insgesamt etwa 30 500 Euro.

Ende September 2017 hatte die Verwaltung dem Gemeinderat noch vorgeschlagen, neben der Musikmuschel eine neue WC-Anlage aufzustellen und dafür das gelbe Häuschen bei der Kirche zurückzubauen und als Lagerraum für das benachbarte Pflegeheim zu nutzen. Nachdem der Vorschlag keine Mehrheit fand, muss die Toilette jetzt dringend überholt werden. Dieser Meinung war der gesamte Stiftungsrat.

Berührungslose Spülung

Um einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb in der Hauptsaison zu garantieren, wird die Kommune ungefähr 30 500 Euro in die Erneuerung des Daches, in die Überarbeitung der Außenfassade, in die Reinigung und gegebenenfalls in den Austausch der Fließen sowie in die Modernisierung der sanitären Einrichtungen samt der Installation eines neuen Trennwandsystems investieren. Bürgermeister Achim Krafft und Ortsbaumeister Markus Stark betonten in ihren Ausführungen, dass sich im Besonderen Spiegel, Urinale, das Klosett, aber auch die Zubehörteile in einem unansehnlichen und unhygienischen Zustand zeigten und Abhilfe dringend von Nöten sei.

„Speziell die Spülungen der Urinale werden immer noch von Hand bedient, daher spülen die meisten Nutzer nicht, was einen unangenehmen Geruch zur Folge hat“ , erklärte Markus Stark. Im Zuge der Modernisierung soll diese Spülung auf einen berührungslosen Betrieb umgestellt und die Klosettbürsten, Rollenhalter, Spiegel und Seifenspender entsprechend getauscht werden.

Für Diskussion sorgte die Farbe der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln. Wie der Leiter des Ortsbauamtes ausführte, würde man die vorhandene alte Dachlattung sowie die Dachrinnen zurückbauen und entsorgen und, im Zuge eines einheitlichen Erscheinungsbildes, das Dach mit denselben, farbakzentuierten Ziegeln versehen wollen, wie beim Pavillon im Garten des Hospitals zum Heiligen Geist.

Keine längeren Öffnungszeiten

Der Tenor des Rates konnte sich diesem Vorschlag jedoch nicht anschließen und regte an, Ziegel in einem geschlossenen Farbbild in üblichem Rot-Ton zu verbauen. CDU-Gemeinderat Manfred Christ schlug außerdem vor, die Öffnungszeiten des Toilettenhäuschens vor allem für die Kirchgänger über die Hauptsaison hinaus auch in der Nachsaison beziehungsweise im Winter zu verlängern. Bürgermeister Achim Krafft entgegnete: „Dies ist leider nicht möglich. Wenn der Frost Einzug hält laufen wir Gefahr, dass die Leitungen zufrieren und wir entsprechende Schäden zur Folge hätten.“