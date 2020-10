Zum Abschluss der Saison bietet das Museum Langenargen noch zwei Sonderführungen und eine Kuratoren-Finissage-Führung durch die Austellung „Im Dialog mit Hans Purrmann – Kunst der Moderne und Gegenwart in Langenargen“ an folgenden Terminen an: Mittwoch, 21. Oktober, 17 Uhr; Mittwoch, 28. Oktober, 17 Uhr; Sonntag, 1. November, 17 Uhr (Finissage-Führung). Wie das Museum in einer Pressemitteilung schreibt, wird zusätzlich zum Eintritt wird pro Person eine Führungsgebühr von drei Euro erhoben.