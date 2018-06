Ich simse, also bin ich! Oder nicht?

Wie fühlt man sich, wenn nach langer Zeit die Beziehung in die Brüche geht und sich nach und nach Freunde und andere Lieben abwenden? Ins Chaos gestürzt? Traurig oder gar befreit? Diese und weitere Fragen rund ums Thema Single-Dasein, aber auch die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen stellt die Musikkabarettistin Annette Kruhl am Mittwoch im vollbesetzten Münzhof.

14 Jahre lang hat die attraktive Powerblondine mit ihrem Ehemann eine Musterehe geführt. Er war wild, trug Springerstiefel, hatte eine rasierte Kopfhälfte und liebte subversive Rockmusik. „Bis, ja, bis er uns in Berlin-Mitte ein Reihenhaus mit Blick auf eine verkehrsberuhigte Straße kaufte – der Spießer!“ Nun lebt und liebt sie das Allein-, das Freisein, vor allem liebt sie es, nicht mehr um Erlaubnis fragen zu müssen. Ihre Ansicht nach sind alle Männer Jäger und Sammler. „Nur dass die meisten den Kontakt zu ihrer Flinte verloren haben und für das Bisschen keinen Waffenschein benötigen.“

Körbe auf Knopfdruck

Die beeindruckende Pianistin, Sängerin und Schauspielerin parodiert gemeinsam mit ihrem Publikum die Selbstironie des Einzelgängers. Dabei bedient sich Annette Kruhl einer aufreibenden, zeitweise bizarren und fordernden, aber auch nachdenklichen Stimme, die ihr facettenreiches Klavierspiel samt ihrer spitzbübischen Mimik hinreißend begleiten. So wundert sich der attraktive Neu-Single über veränderte Sprachgewohnheiten. „Früher schrieb ich den Jungs Briefe, musste ihnen beim Reden in die Augen sehen und holte mir meinen Korb persönlich ab.“ Heute drücke die junge Generation auf den „Gefällt mir“- oder „Gefällt mir nicht“- Button. Wer vor 14 Jahren privat ein Faxgerät oder einen Anrufbeantworter im Haus hatte, wurde als durchgeknallter Technikfreak beschimpft.

Und heute? SMS, E-Mail, Chat & Co. verderben die Menschen. Ihrer Ansicht nach ist heute alles unverbindlich geworden. „Die ganze Welt ist total versimst. Ich simse nicht, also bin ich nicht!“, ruft Kruhl, bevor sie in aberwitziger Manier Schlager-Rocker-Lady Andrea Berg imitiert, ihr Lästern über die Männerwelt relativiert und am Ende musikalisch und äußerst lobend zur Erkenntnis kommt, dass alles nicht so wichtig ist und der ehrliche Mann gar nicht so übel ist, wie er 14 Jahre lang den Anschein machte. „Ich habe alles falsch gemacht, ich will nur dich!“, erklärt die Kabarettistin.