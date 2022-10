HSG Langenargen-Tettnang steht vor dem nächsten Derby

Für die HSG Langenargen-Tettnang lässt das Duell gegen die zweite oberschwäbische Mannschaft in der Männer-Bezirksliga nicht lange auf sich warten. Nach dem 25:28 gegen den Tabellenführer TSB Ravensburg vor zwei Wochen begegnet der Aufsteiger nun auswärts dem HCL Vogt. Es ist in dieser Saison zugleich das erste Auswärtsspiel für die HSG. Start in der Allgäutorhalle ist am Samstag um 20 Uhr.

Sobald es losgeht, will Langenargen-Tettnang mal wieder bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist der HSG in den ersten beiden Spielen absolut geglückt. Zum Saisonauftakt gab es einen eindeutigen 30:19-Sieg gegen den HV RW Laupheim II und auch das 25:28 gegen die Ravensburg Rams lässt auf eine vielversprechende Saison hoffen. TSB-Trainer Manuel Kuttler war nach dem hart erkämpften Sieg gar voll des Lobes für die HSG, die grundsätzlich eine hohe Wertschätzung in der Bezirksliga genießt. Laut Kuttler werde Langenargen-Tettnang in Fachkreisen hoch gehandelt. „Und nachdem ich sie gesehen habe, kann ich das nur bestätigen“, so der TSB-Coach nach dem direkten Aufeinandertreffen. Was Kuttler ziemlich beeindruckt hat, war der Mut und die Furchtlosigkeit des Aufsteigers. Gepaart mit der hohen Klasse, die einzelne Spieler wie Noah Göppinger mitbringen, kann die HSG an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden.

Gespannt auf das erste Auswärtsspiel

Bei Clemens Balle, Trainer der HSG Langenargen-Tettnang, sorgt der Saisonstart für Optimismus. Er gibt sich allerdings auch weiter demütig, seine junge Mannschaft müsse diese Leistungen erst noch konstant bringen. Schließlich setzt sich die Handballspielgemeinschaft das Ziel, eigene Nachwuchstalente wie Lasse Hafen zu fördern. Balle möchte zudem auch abwarten, wie sich seine Akteure auswärts in der höheren Spielklasse einfinden. Und am Samstag wird der HSG-Trainer in dieser Hinsicht etwas schlauer sein: Langenargen-Tettnang bestreitet sein erstes Gastspiel der noch jungen Bezirksliga-Saison beim HCL Vogt. Geographisch betrachtet ist es definitiv ein Derby, wobei die Duelle gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach und den TSB Ravensburg beim Aufsteiger einen wesentlich höheren Stellenwert genießen.

Sportlich ist aktuell nicht unbedingt ein Favorit auszumachen – dafür ist Langenargen-Tettnang noch zu frisch in der neuen Liga. Aber Vogt hat bislang große Schwierigkeiten und alle drei Begegnungen gegen die SG Ulm/Wiblingen (21:34), BW Feldkirch (19:34) und den HC Hohenems (25:32) deutlich verloren. Die Oberschwaben werden sich deshalb vornehmen, gegen den Aufsteiger in die Spur kommen. Langenargen-Tettnang hat sich nach dem guten Saisonstart aber durchaus ein gewisses Selbstvertrauen zugelegt und das soll Vogt am Samstag auch zu spüren bekommen.

Blisshards hoffen auf ein Ende der langen Niederlagenserie

Fast zur gleichen Zeit ist auch die HSG Friedrichshafen-Fischbach im Einsatz. Ebenso wie Vogt peilen auch die Häfler den ersten Punktgewinn der laufenden Saison an. Bisher unterlag das Team von Trainer Andreas Rohrbeck ergebnistechnisch zweimal sehr knapp: Beim TSB Ravensburg gab es eine 24:25-Niederlage und gegen den HC Lustenau verlor die HSG mit 26:27. Die Niederlagenserie der Blisshards ist damit auf 21 sieglose Spiele in Folge angewachsen. Dem soll nun am Samstag endlich ein Ende gesetzt werden. Der Landesliga-Absteiger gastiert als Drittletzter beim Tabellenvorletzten TV Gerhausen II, der sowohl gegen Ravensburg (26:33) als auch gegen Lustenau (21:34) wesentlich höher als die Häfler unterlag. Spielbeginn in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren ist um 20.15 Uhr.