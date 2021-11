HSG Langenargen-Tettnang setzt sich an der Spitze fest

Das vergangene Wochenende ist für die Mannschaften der HSG Langenargen-Tettnang und des TSV Lindau unterschiedlich verlaufen. Während die Langenargener Handballer bei Bregenz 2 mit 30:23 (9:13) gewannen und damit aktuell Dritter der Bezirksklasse sind, verloren die Lindauer nach 13:14-Halbzeitführung mit 26:28 beim TSV Blaustein 2.

Im Spiel bei Bregenz 2 im benachbarten Vorarlberg ging die HSG Langenargen-Tettnang als Favorit in die Partie. Das Ziel des Teams von Trainer Clemens Balle war es, in der Bezirksklasse vor Bregenz zu bleiben. „Er warnte allerdings seine Spieler, da er in den vergangenen Jahren teils sehr schwache Auftritte seiner Mannschaft bei Bregenz Handball 2 ansehen musste“, heißt es in der Mitteilung der Langenargener. „Im HSG-Lager fehlten zudem Christian Brandt und Torhüter Christian Schumacher. Der 17-jährige Torhüter Colin Ewerhardy stand hierfür erstmals im Kader der HSG.“

Gute Ausgangslage für Durchgang zwei

Von Beginn an wurde die HSG am vergangenen Samstag der Rolle aber gerecht. „Die Defensive war wie bereits in der Vorwoche (24:18 gegen die HSG Illertal, Anm. d. Red.) sehr kompakt“, berichteten die Langenargener. Folgerichtig kassierte das Balle-Team in der Anfangsphase kaum Gegentore. Vorentscheidend absetzen konnte sich die HSG in Bregenz aber auch nicht. „In der Offensive fehlte die Konzentration beim Wurf. Es gelangen meist nur Tore über Linksaußen Felix Stauber und über die aktiven Kreisläufer“, so die Analyse in der HSG-Mitteilung. Den Langenargenern gelang es aber, mit einer 19:13-Führung in der ersten Hälfte eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang zu schaffen.

Die HSG wollte nach der Pause auf keinen Fall nachlassen und die Leistung im Angriff erhöhen, um einen noch deutlicheren Vorsprung zu generieren und somit nichts mehr anbrennen zu lassen. Und dies gelang auch nach der Pause. Nach zwei Toren von Jonathan Marceau (38., 39.) stand es zwischenzeitlich gar 20:11 – begünstigt durch mehrere technische Fehler, Fehlwürfe und Abspielfehler der Gastgeber. „Dabei half Colin Ewerhardy mit mehreren tollen Paraden“, heißt es in der HSG-Mitteilung. Als bester Torschütze tat sich Nils Teichmann hervor, der in Bregenz fünf Tore erzielte.

In der Schlussphase wurde Langenargen-Tettnang ein wenig nachlässig und so betrieb Bregenz noch ein wenig Ergebniskosmetik. Der Sieg für die Gäste geriet aber nicht mehr in Gefahr: Die HSG siegte mit 30:23. Es war der vierte Saisonerfolg des Tabellendritten. Am kommenden Samstag gastiert um 20 Uhr der Tabellennachbar TV Weingarten im Sportzentrum Langenargen. Die Gastgeber hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung bei diesem „Klassiker“.

TSV Lindau bietet Paroli

Im Mittelfeld der Tabelle befindet sich der TSV Lindau, der dem aktuellen Zweiten TSV Blaustein am vergangenen Samstag Paroli bot. Bei der knappen 26:28-Pleite führte der Tabellenfünfte zur Pause mit 14:13 und etwa vier Minuten vor Schluss stand es 25:25-Unentschieden. Danach geriet Lindau aber auf die Verliererstraße: Jannis Grasser, Marius Reichle und Tim Graf brachten Blaustein mit 28:25 in Front. Für den 26:28-Endstand sorgte Lindaus Filipe Simkus Miranda Bernado.