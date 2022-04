HSG Langenargen-Tettnang punktet auswärts doppelt

Die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang von Trainer Clemens Balle haben am vergangenen Samstag bei der SG Burlafingen/Ulm einen Auswärtssieg geschafft. Die Gastgeber hatten berechtigte Hoffnung, in der Handball-Bezirksklasse einen Heimsieg zu erlangen, da beide Mannschaften vor Anpfiff Tabellennachbarn waren und die Gastgeber bisher eine starke Rückrunde spielten. Die Gäste vom Bodensee wollten allerdings die zwei Punkte mit nach Hause nehmen, da die HSG mit Bregenz und Leutkirch um den zweiten Tabellenplatz kämpft. Das gelang Langenargen-Tettnang: Die Gäste gewannen mit 28:26 (15:12).

Die HSG Langenargen startete gut in die Partie, nach elf Minuten führte das Team mit 7:5. „Wir haben sehr gut und konzentriert angefangen“, lobte Trainer Balle. Die HSG ließ den Ball schnell laufen, erzielte tolle Tore und spielte laut Mitteilung einen schönen Handball in der Offensive. Die komplette Mannschaft war Teil davon und hat sehr gut zusammengearbeitet. Häufig war es Noah Göppinger, der das Spiel stark führte und sich mehrmals in die Torschützenliste eintrug.

In der Abwehr arbeitete das Team um den Mittelblock Baumann/Teichmann engagiert, allerdings bekam die HSG in der ersten Halbzeit häufig leichte Gegentore durch zu viele individuelle Fehler. „Diese Fehler haben uns über das gesamte Spiel die Dominanz gekostet“, meinte Balle. Zur Halbzeitpause führte seine Mannschaft aber trotz der Fehler mit 15:12.

In der zweiten Halbzeit stand die Abwehr stabiler und organisierter als die Defensive der Gastgeber, aber immer wieder wurden leichte Fehler gemacht. Dadurch konnte sich die HSG nicht vorentscheidend absetzen. Nach 42 Minuten stand es 20:18 aus Sicht der HSG Langenargen-Tettnang. Mit zunehmender Spieldauer schwand allerdings die Leichtigkeit der Gäste und das Spiel war dadurch umkämpfter. Die HSG wurde jedoch nicht nervös, als Burlafingen auf 21:22 verkürzte.

In der zweiten Halbzeit verletzte sich HSG-Kapitän Nils Teichmann schwer am Fuß – die Mannschaft vom Bodensee kam dadurch laut Mitteilung kurz aus dem Tritt, bewahrte dann jedoch einen kühlen Kopf. Markus Wuhrer sprang für Nils Teichmann in die Bresche und führte das Team routiniert an. Auch die Torhüter bekamen viele Bälle zu fassen, was der Defensive der HSG sehr half.

Am Ende der Partie „war es kein schöner Handball mehr“, musste Balle zugeben. Die Tore wurden nicht mehr so schön herausgespielt wie noch im ersten Durchgang, aber die HSG Langenargen-Tettnang holte sich einen letztlich verdienten Auswärtssieg. „Burlafingen musste das ganze Spiel einen Rückstand hinterherlaufen. Sie haben aber nie aufgesteckt und dagegengehalten“, sagte Clemens Balle. „Beide Teams haben gekämpft in einem fairen Spiel. Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung im Saisonendspurt.“ Die Verletzung von Nils Teichmann überschattete allerdings den wichtigen Sieg der HSG. Seinen Ausfall muss sie Mannschaft in den kommenden Spielen bestmöglich kompensieren.

Am Sonntag (18 Uhr) hat die HSG Langenargen-Tettnang ein Heimspiel im Sportzentrum Langenargen gegen die TSG Leutkirch. Für dieses Topspiel hofft die HSG auf zahlreiche und laute Unterstützung.