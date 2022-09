HSG Langenargen-Tettnang glänzt zum Auftakt der Bezirksliga

Den Handballern der HSG Langenargen-Tettnang hat sich nach vierjähriger Abstinenz stark in der Bezirksliga zurückgemeldet. Der Aufsteiger aus der Bezirksklasse siegte zum Auftakt der neuen Saison 2022/2023 vor etwas mehr als 100 Zuschauern in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gegen den HV RW Laupheim II mit 30:19 (14:9).

Das Team betreute Co-Trainer Stefan Mayr, der damit den urlaubsbedingt fehlenden Chefcoach Clemens Balle vertrat. Der Ausfall des Cheftrainers sollte sich am Samstag aber als verschmerzbar herausstellen. Langenargen-Tettnang startete hervorragend in die Partie: In der Defensive bekam die HSG die Gäste sehr gut in den Griff und vorne erzielten die Gastgeber mehrere Tore durch schnelle Gegenstöße. So stand es nach den ersten 13 Minuten 6:2 für die HSG. „Wir konnten durch eine disziplinierte und geschlossene Abwehrleistung den Schwung und das Selbstvertrauen mit in den Angriff nehmen“, wird Mayr in der HSG-Mitteilung zitiert. In der Folgezeit steigerten sich die lediglich sieben Gästefeldspieler dann allerdings und brachten die HSG durch lang ausgespielte Angriffe aus dem Konzept. Das zeigte sich auch im Ergebnis – nach 19 Minuten hieß es 7:7. Doch die Gastgeber knüpften zum Ende der ersten Halbzeit an die starke Anfangsphase an. Die Spielzüge wurden wieder konzentrierter zu Ende gespielt, sodass es mit 14:9 für die Handballer vom Bodensee in die Halbzeit ging.

Noah Göppinger trifft neunmal

Der Sieg war dann auch zu keiner Phase des Spiels mehr gefährdet. „Zu Beginn der zweiten Hälfte haben wir die Angriffe präzise und druckvoll zu Ende gespielt und gleichzeitig war auch eine sehr gute Abwehr der Schlüssel zum Erfolg“, analysierte Mayr. Luis Csajagi und Timothy Werner haben sich sehr gut ins Team integriert, und die sehr dezimierten Laupheimer hatten der Geschwindigkeit der HSG wenig entgegenzusetzen. Bester Torschütze war Noah Göppinger mit neun Treffern.

„Der Start in die Bezirksliga ist gut gelungen, die zwei Punkte sind ein erster minimaler Schritt in Richtung Klassenerhalt“, meinte Mayr. „Nun gilt es den Schwung und die positiven Aspekte mit in die kommenden Partien zu nehmen.“ Die nächste Partie ist sehr reizvoll: Im Sportzentrum Langenargen empfängt die HSG den laut Mitteilung „selbsternannten Aufstiegskandidaten“ TSB 1847 Ravensburg. Dabei wünscht sich der Aufsteiger „viel Unterstützung von den Zuschauerrängen“.